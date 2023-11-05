 

Sega анонсирует выпуск суперигры в 2026 году с бюджетом в $882 млн

05.11.2023, 14:19, Разное
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Японская игровая компания Sega объявила о работе над своим амбициозным проектом – “Суперигрой”, которая планируется выпустить в 2026 году за сумму в $882 миллиона. Информация об этом появилась в статье журнала Video Games Chronicle (VGC), ссылающейся на заявление президента компании, Юкио Сугино.

Сега описывает “Суперигру” как сборник крупнобюджетных (ААА) игр, использующих множество передовых технологий компании. Этот проект предполагается выйти за рамки традиционного понимания видеоигр.

Президент Сега, Юкио Сугино, поделился информацией: “Для достижения этой цели и поднятия бизнеса на новый уровень, мы проводим исследования и разрабатываем новые технологии для Суперигры, крупной игры, которая выйдет по всему миру до конца марта 2026 года.”

Известно, что разработка “Суперигры” началась в 2021 году, и компания планирует вложить в проект около $882 миллиона.

ВGC также отмечает, что непосредственно перед анонсом “Суперигры” Sega отменила разработку игры-сервиса “Hyenas” от Creative Assembly, а также нескольких других проектов, которые еще не были анонсированы.


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