Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему

Певица София Ротару является владелицей гостиницы “Вилла София” в Крыму. Это уютный клубный отель, расположенный на одной из набережных в центре Ялты. Впрочем, “Виллу” могут национализировать и реализовать на торгах. Ротару это известно, поэтому в настоящее время знаменитость активно старается продать недвижимость, снижая стоимость.

Начиная с 2019 года отель Софии Ротару не принимает гостей. По официальной версии, он закрыт на реновацию, однако на самом деле причиной закрытия являются определенные юридические проблемы. Так, согласно документам “Вилла София” – не гостиница, а пятиэтажный дом, который на протяжении всего этого времени был выставлен на продажу за 25 миллионов евро.

По мнению риэлторов, София Ротару вовсе не хотела продавать отель, а просто делала вид, что избавляется от недвижимости в России. Так, она переписала гостиницу на сына и начала ее продавать. Однако артистка решила не афишировать продажу. При этом стоимость “Виллы” была завышена. Как считают специалисты по недвижимости, 2,5 миллиарда рублей – чуть ли не в три раза выше реальной цены за этот объект.

Интересовавшиеся гостиницей все-таки были. Тем не менее, купить ее дороже, чем за 890 миллионов, никто из них готов не оказался. Теперь же, когда пошел слух о возможной национализации данной недвижимости, потенциальных покупателей спешно обзванивают риэлторы певицы, предлагая торг.

Напомним, что София Ротару не появляется в России уже почти два года. По некоторым слухам, певица проживает в Италии. где приобрела недвижимость.