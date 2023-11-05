Welt – в бундесвере решили начать экономить на питании военнослужащих

Обещанная Шольцем «смена эпох» добралась до тарелок военных, пишет телеканал Welt. В бундесвере решили, что еда для военных стоит слишком дорого и не отвечает принципу устойчивого развития. Это означает, что ряд продуктов с начала 2024 года исчезнет из меню военнослужащих. По мнению оппозиции, это очередная пощёчина для немецких войск: мало того, что им не хватает персонала и оснащения, — теперь они, по-видимому, должны ещё и голодать.

Следующее дело политического значения мы рассмотрим поподробнее, потому что пройтись красным карандашом по меню — в прошлом такое редко воспринималось хорошо, и, вероятно, это справедливо и для немецких военнослужащих. Например, со следующего года в бундесвере больше не будут подавать рулеты из говядины. В качестве причины управление продовольственного снабжения войск во внутренней переписке называет растущие цены, а также новые цели устойчивого развития. Какие ещё продукты будут вычеркнуты и сокращены, подробнее расскажет Ульрих Грюссбарт.

«Смена эпох» добралась до тарелок военных. Многие мясные и фруктовые блюда там скоро можно будет не искать. За этими планами стоит управление продовольственного снабжения бундесвера, которое постановило: с 2024 года будет вестись экономия средств, а закупки будут осуществляться более осознанно. Проще говоря: еда для военных слишком дорогая и, очевидно, недостаточно отвечает принципу устойчивого развития.

Так что же — принудительная диета для немецкого бундесвера? Во всяком случае, присутствует угроза серьёзного кулинарного инцидента. Рулеты из говядины, фрикадельки и отбивные из молодой баранины — всё это уходит в прошлое, точно так же, как свежезамороженная рыба. Экономить будут даже на витаминах. Арбузы, клубника и виноград исчезают из казарм. В общем, замаскированный тофу вместо бифштекса на кости, пока то тут, то там пара военных не свалятся с ног. Маленькое утешение: по крайней мере, говядина частично заменяется птицей и свиным мясом.

Тем не менее оппозиция бьёт тревогу.

ФЛОРИАН ХАН, депутат ХДС: Если действительно правда, что экономить теперь надо и на питании наших военнослужащих, это будет очередной пощёчиной для наших войск. Как будто мало того, что не хватает персонала и оснащения. Теперь, по-видимому, они должны ещё и голодать.

Нет, на диету войска не посадят. Но действительно ли все довольны переменами, покажет время.

Дата публикации 03 ноября 2023 года.

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