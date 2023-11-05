 

Пугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли

05.11.2023, 12:58, Разное
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Многие исполнители обвиняют Примадонну в том, что именно она поспособствовала их вынужденному уходу с большой сцены. Одним из пострадавших от влияния Аллы Пугачевой артистом является Игорь Наджиев, чья музыкальная карьера начала активно идти в гору в 90-е, но вскоре стремительно обрушилась.

Игорь Наджиев решил напомнить о себе, став участником шоу “Суперстар”. Звезда 90-х исполнил песню на стихи Сергея Есенина “Ну, целуй”. Члены жюри оценили выступление Наджиева по достоинству. Однако Сергей Соседов не смог не добавить немного критики, отметив что ему чего-то не хватило, ведь артист пел не для конкретной женщины, а для всех зрителей. Ведущий Вадим Такменев же пояснил, что Игорь Наджиев исполнял песню для своей супруги Аллы, тезки Аллы Пугачевой.

Именно из-за Аллы Борисовны и пострадал в 90-е артист. Оказывается, из-за внешнего сходства Игоря Наджиева и Филиппа Киркорова, тогда – мужа Пугачевой, Примадонна и поспособствовала его уходу с большой сцены. Звезда опасалась его конкуренции с Киркоровым. Так Наджиева и забыли.

Впрочем, другая участница музыкального шоу, Лика Стар, тоже считает Пугачеву виноватой в ее разрушенной карьере. По словам звезды 90-х, сначала Алла Борисовна даже приглашала ее в свой театр. Но Стар не хотела, чтобы потом ее личные заслуги на музыкальном поприще объясняли помощью со стороны Пугачевой, поэтому отказалась от выгодного предложения.

Однако после знакомства певицы с Владимиром Пресняковым, тогда женатым на Кристине Орбакайте, карьера Лики Стар быстро оборвалась. Многие полагают, что виной этому были действия Примадонны. Но как сейчас говорит сама Лика Стар, она не держит зла на Аллу Пугачеву.


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