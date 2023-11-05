“Ледовые навигаторы”работают на судоходных трассах Северного моря

Российская администрация Севморпути анонсировала запуск инновационной системы навигации под названием “ледовый навигатор”. Эта технология, разработанная специалистами в области судоходства и ледовых исследований, призвана существенно улучшить безопасность и эффективность плавания в арктических водах.

Севморпуть, который представляет из себя кратчайший транспортный маршрут между Европой и Азией вдоль северного побережья России, имеет репутацию сложного и опасного пути из-за переменных ледовых условий. Чтобы облегчить процесс навигации и снизить риск возникновения проблем на маршруте, создан ледовый навигатор.

Эта инновационная система включает в себя комплексный набор инструментов, таких как спутниковые снимки, гидрологические данные, а также информацию о текущем состоянии льда. Благодаря использованию искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, ледовый навигатор способен предоставлять капитанам и экипажам судов реальном времени всю необходимую информацию о состоянии льдов, их толщине, глубине воды и рекомендуемых маршрутах.