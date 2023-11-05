 

“Ледовые навигаторы”работают на судоходных трассах Северного моря

05.11.2023, 12:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская администрация Севморпути анонсировала запуск инновационной системы навигации под названием “ледовый навигатор”. Эта технология, разработанная специалистами в области судоходства и ледовых исследований, призвана существенно улучшить безопасность и эффективность плавания в арктических водах.

Севморпуть, который представляет из себя кратчайший транспортный маршрут между Европой и Азией вдоль северного побережья России, имеет репутацию сложного и опасного пути из-за переменных ледовых условий. Чтобы облегчить процесс навигации и снизить риск возникновения проблем на маршруте, создан ледовый навигатор.

Эта инновационная система включает в себя комплексный набор инструментов, таких как спутниковые снимки, гидрологические данные, а также информацию о текущем состоянии льда. Благодаря использованию искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, ледовый навигатор способен предоставлять капитанам и экипажам судов реальном времени всю необходимую информацию о состоянии льдов, их толщине, глубине воды и рекомендуемых маршрутах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Мнение: Банкстеры атакуют

07.11 / Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

07.11 / Удивительное видение Ирен Кун

07.11 / Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?

07.11 / Мнение: О «красной кнопке» и «ядерном пепле»… Певец «Шаман» — всё?

07.11 / Мнение: О крахе больших надежд… Америка побеждает всегда?

07.11 / Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска

07.11 / Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

07.11 / 5 поводов обнять близкого человека

06.11 / Археологи обнаружили древние наскальные рисунки в горах Алтая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика