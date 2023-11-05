В Новосибирске воспитательница запугала детей и те не хотят идти в сад

В Новосибирске родители объединились, чтобы выразить свою обеспокоенность в отношении действий воспитателя. Информация об этом появилась на страницах NGS.ru.

По словам родителей, за период с 12 сентября по 24 октября данная жительница неоднократно применяла физическое воздействие на детей и унижала их. Она наказывала детей, бью их по рукам за неумение правильно пользоваться приборами и за неправильное вытирание после похода в туалет. В своем общении с детьми, она проявляла жестокость, поднимала голос и запугивала их. Также, в качестве дисциплинарных мер, она отстраняла детей от учебных занятий.

Родители даже рассказали о том, что некоторые дети активно просили не отправлять их в данный детский сад, из-за опасений по поводу этой воспитательницы.

Согласно информации, полученной от директора гимназии, при которой функционирует детский сад, эта ситуация с воспитательницей является абсолютно уникальной и не имела места ранее. В настоящее время проводится детальная проверка событий.