 

В Новосибирске воспитательница запугала детей и те не хотят идти в сад

05.11.2023, 11:55, Разное
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В Новосибирске родители объединились, чтобы выразить свою обеспокоенность в отношении действий воспитателя. Информация об этом появилась на страницах NGS.ru.

По словам родителей, за период с 12 сентября по 24 октября данная жительница неоднократно применяла физическое воздействие на детей и унижала их. Она наказывала детей, бью их по рукам за неумение правильно пользоваться приборами и за неправильное вытирание после похода в туалет. В своем общении с детьми, она проявляла жестокость, поднимала голос и запугивала их. Также, в качестве дисциплинарных мер, она отстраняла детей от учебных занятий.

Родители даже рассказали о том, что некоторые дети активно просили не отправлять их в данный детский сад, из-за опасений по поводу этой воспитательницы.

Согласно информации, полученной от директора гимназии, при которой функционирует детский сад, эта ситуация с воспитательницей является абсолютно уникальной и не имела места ранее. В настоящее время проводится детальная проверка событий.


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