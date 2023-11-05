Семья Байденов — это мафиозный клан Сопрано

Всплывают всё новые подробности коррупционных схем семьи Байденов. В любой другой ситуации дело бы шло к импичменту, а Министерство юстиции уже сбилось бы с ног, занимаясь этими грязными делами, заявил бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич в эфире Fox News. Однако нынешний американский истэблишмент настолько боится победы Трампа на выборах, что закрывает на всё глаза.

ДЖО БАЙДЕН: Мой сын не зарабатывал денег в том плане, о чём вы там говорили, Китай!

Да, зарабатывал. Похоже, Джо тоже в деле. Всё началось в июле 2017 во время печально известного скандала с китайским деловым партнёром Хантера. В то время сын Байдена предупредил того человека, что он находился рядом со своим отцом. И что если обязательство не будет исполнено, он сделает так, чтобы между человеком, который сидит рядом с ним и каждым его знакомым, и «моей способностью вечно помнить обиду, ты пожалеешь о том, что не следовал моим указаниям».

По словам председателя комитета по надзору Джеймса Комера, угроза сработала. Спустя всего несколько дней пять миллионов долларов прилетели от китайского филиала прямиком в Hudson West, компанию, основанную Хантером.

В тот же день Hudson West направил $400 тысяч в другую компанию, которая также принадлежит Хантеру. Часть этих денег пошли брату Джо Джеймсу и его жене Саре. Прямо семейное коррупционное древо! А что насчёт всего остального?

Через несколько дней Сара Байден выписала Джо Байдену чек на 40 тысяч долларов. В назначении платежа указано «возвращение долга».

Возвращение долга? К нам присоединяется Ньют Гингрич, бывший спикер палаты представителей и обозреватель Fox News. Ньют, необязательно быть бухгалтером-криминалистом, чтобы понять, что здесь творится.

Думаю, всем всё понятно. Всё сходится в соответствии с известной фразой «10% главному». Какая ещё семья так функционирует? Может, Клинтоны, не знаю. Но ведь здесь всё так очевидно.

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей: Я думаю, самый интересный вопрос исторически, с которым мы сейчас столкнулись, это сколько ещё издания вроде New York Times и Washington Post будут избегать каждый пример коррупции Клинтонов, ой, Байденов.



Не забывайте, мы узнали на этой неделе, что Байден получил ещё один чек из Китая. До этого мы узнали, что он получил чек на 200 тысяч долларов от своего брата тоже из Китая. А сейчас выясняется, что в Национальном архиве есть более 80 тысяч электронных писем под выдуманными именами, которые он использовал во времена вице-президентства.



На каком этапе станет очевидным, что это самая коррумпированная администрация в истории Америки, чтобы даже его союзники в лице New York Times и Washington Post наконец сдались и решили начать назначать репортёров и делать то, что должны были бы, если они настоящие газеты?

Что ж, Ньют, вот что говорят демократы в ответ на эти новости. Вас это шокирует.

ДЖАРЕД МОСКОВИЦ, конгрессмен: Два брата одалживают друг другу деньги и потом отдают долг, не по работе, конец истории. Один брат даёт другому деньги в долг, второй его возвращает. Здесь никого не избирают, они оба частные лица. О чём здесь ещё говорить?! А, ну да, это может быть то и это. Мы можем предположить что-то. Никаких доказательств, мы идём по кругу.

Ньют, это же не как в случае с горшочком денег, который взаимозаменяем? У них у каждого есть свой талант, который гарантирует такие деньги.

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей: Для среднестатистического американца есть простой вопрос, отвечающий здравому смыслу. Если бы этих ребят звали Джо Уилмингтон, они бы получили деньги от Китая? Получили бы они деньги от Румынии? Получили бы они деньги от России? Получили бы они деньги от Украины? Из Казахстана?



Да ни один человек в Америке, кроме какого-то полного идиота, не поверит, что эти деньги были направлены по какой-либо иной причине, кроме как из-за того, что Джо Байден был серьёзной политической силой. И он просто торговал своим именем. А его семья зарабатывала на его имени.



И он делал такие вещи, которые… Вы знаете, сейчас у него в три раза больше электронных писем, чем было у Хиллари Клинтон. И они все с выдуманным именем. Это же поразительно! В нормальном мире Министерство юстиции уже бы с ума сошло, разбираясь в этом.



Если бы его звали Ричард Никсон, это всё уже вылилось бы в гигантский скандал, и дело бы шло к импичменту. Давайте начистоту. Истеблишмент отчаянно боится победы Трампа и поэтому позволяет им поддерживать эту коррумпированную, абсолютно бесчестную, ежедневно лгущую семью, которая больше похожа на клан Сопрано, чем на Джорджа Вашингтона.

Да, 82 тысячи страниц частной переписки в электронных письмах. Вот и всё. Было здорово увидеть вас, спасибо!

Дата выхода в эфир 02 ноября 2023 года.

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