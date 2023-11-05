Мнение: Исправительные работы в России

Как верно писал Карл Маркс, жестокие наказания не работают. Цитирую из его статьи «Смертная казнь», опубликованной в Нью-Йорк Дейли Трибюн 18 февраля 1853 (ссылка):

…весьма трудно, а, может быть, вообще невозможно, найти принцип, посредством которого можно было бы обосновать справедливость или целесообразность смертной казни в обществе, кичащемся своей цивилизацией. Наказание, как правило, оправдывалось как средство либо исправления, либо устрашения. Но какое право вы имеете наказывать меня для того, чтобы исправлять или устрашать других? Вдобавок история и статистика с исчерпывающей очевидностью доказывают, что со времён Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить наказанием…

…теория, рассматривающая наказание как результат собственной воли преступника, является лишь спекулятивным выражением древнего «jus talionis» («права тождественного возмездия») — око за око, зуб за зуб, кровь за кровь… наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества против нарушений условий его существования, каковы бы ни были эти условия. Но хорошо же то общество, которое не знает лучшего средства самозащиты, чем палач…

К сожалению, в советские времена бородатого классика любили только как символ, а следовать его теориям считали излишним, из-за чего эпоха вождей запомнилась в первую очередь необычайной для двадцатого века свирепостью наказаний.

Пожалуй, Карл Маркс, если бы он ожил сейчас, пришёл бы к выводу, что современная Россия устроена гораздо разумнее и гуманнее, нежели ленинско-сталинский СССР. Навряд ли, впрочем, его бы это обрадовало — нас с вами герр Маркс называл «славянскими варварами», при этом он мечтал, чтобы нашёлся способ вовсе выписать русских из числа славян.

Пару дней назад мы с вами обсуждали гуманизацию наказаний в России — количество заключённых в стране с каждым годом падает, и некоторые тюрьмы даже за ненадобностью закрывают (ссылка). Тогда меня спросили в комментариях, почему гуманизация ведёт к снижению уровня преступности. Давайте разберём на примере.

Сейчас Россию догнал начавшийся ещё при Сталине секулярный кризис деторождения, из-за которого у нас много пенсионеров и мало молодёжи. В стране дефицит рабочих рук, так что у государства появился серьёзный мотив не только гуманизировать тюрьмы, но и создать нормальные условия для полноценной работы заключённых на заводах.

Цитирую (ссылка):

В 2018 году 21-летний Вадим Цыганов был приговорен к семи годам колонии строгого режима за торговлю наркотиками. Полгода СИЗО, потом четыре года строгого режима — и в 2022-м за хорошее поведение его перевели на принудительные работы. Уже год работает электромехаником, он единственный судимый в своей бригаде.

«Здесь намного лучше, чем в колонии, — работаешь с обычными людьми, в обычном режиме, получаешь такую же зарплату. И не получится, что выйдешь из колонии — и как дикий ходишь», — говорит Цыганов. Его ставка — 45 тысяч рублей, после всех удержаний у него остается около 30 тысяч — больше, чем он мог бы получать на производстве в колонии…

…В общежитии для осужденных есть кухни, где они сами готовят себе еду, купленную в местных магазинах, душевые со свободным режимом посещения, постирочные, а также комнаты отдыха и телевизоры.

В свободное время обитатели общежития могут сходить в кино и погулять в парке — нужно лишь записаться в специальный журнал.

Их задача — к 21:30 вернуться в свою комнату, оставаться там до подъема, а также не употреблять спиртное и наркотики — за этим строго следят. Свидания осужденных практически не ограничены — родные могут приезжать к ним в любое удобное время. Если близкие арендуют жилье неподалеку, осужденный может ходить к ним в гости — достаточно накануне написать заявление и не иметь нарушений…

Конечно, это несправедливо — граждане совершили преступления, а живут в почти тепличных условиях. Однако современная система наказаний несправедлива в принципе, так как мы умеем карать, но не умеем компенсировать вред. Правило талиона, «око за око», следует понимать усечённо, как «выколоть око за выколотое око». На современном уровне технологий мы у нас нет возможности пересадить глаз преступника его жертве. Также мы не можем добавить 5 лет жизни потерпевшему за счёт преступника, который отсидит 5 лет в тюрьме. Более того, даже когда подобные размены проводятся — через штрафные батальоны, например, — общество всё равно считает их недостаточно справедливыми, так как вернуть ситуацию в положение «как было до преступления» невозможно.

Поэтому в некоторых странах Европы, а вот теперь и в России, подходят к системе исполнения наказаний с практичной и несправедливой позиции — как сделать так, чтобы преступник, выйдя из тюрьмы, преступником быть перестал.

В приведённой выше цитате готовый рецепт. Преступников обучают нормально жить, то есть работать в коллективе обычных законопослушных людей, зарабатывать деньги и цивилизованно отдыхать. Выйдя на свободу, бывший преступник по инерции продолжает заниматься тем же самым — нормально работать и нормально жить.

Когда преступник сидит в традиционной тюрьме, такие привычки не нарабатываются, так как жизнь в бараке и работа в коллективе заключённых за зарплату в 10% от нормальной не очень-то способствуют исправлению. Сравните две ситуации:

Ситуация 1. Бывший кладмен провёл несколько лет в обычной тюрьме. От плохой работы за 5 тысяч рублей в месяц его уже воротит, но он прошёл криминальные университеты, и рассчитывает теперь нарушать закон умнее, чтобы на этот раз не попасться уже так просто.

Ситуация 2. Бывший кладмен несколько лет работал электромехаником на заводе в коллективе обычных людей. Как совершать преступления он не знает, да и не хочет знать. Зато он знает, что может устроиться на завод, работать в комфортных условиях за 45 тысяч рублей, повышать квалификацию и жить нормальной жизнью свободного человека.

Шансы на рецидив во второй ситуации значительно ниже. Цитирую снова:

…Так, за четыре года существования исправительных центров в Республике Мордовия через них прошло 1063 человека, и лишь двое из них совершили повторные преступления…

Как показывают исследования, большая часть преступников — люди бедные и плохо образованные, которые идут на преступления преимущественно по своей глупости. Если показать им, что такое нормальная жизнь, и как её жить, если сформировать у них привычку к нормальной жизни, большая их часть возвращаться в тюрьму не захочет.

Повторю ещё раз, трудотерапия — несправедливое и неэффективное решение вопроса преступности. Однако к 2023 человечество пока что ещё ничего лучше не придумало — все остальные способы борьбы с преступностью ещё более несправедливы и ещё менее эффективны. Легенды про «при Сталине порядок был» или «при Пол Поте порядок был» оставлю любителям гороскопов и гомеопатии. Минимальное изучение истории доказывает, что в живодёрские эпохи, когда вешали за кражу носового платка, ничего похожего на порядок не было даже близко.

Также замечу вместо завершения поста, что американские перверсии, когда воровать из магазинов на сумму до 1000 долларов можно легально, ничего общего с гуманизацией наказаний не имеют. Гуманизация наказания — это когда магазинному вору дают на первый раз 15 суток исправительных работ с требованием компенсировать в двойном размере нанесённый ущерб. Если же вора просто отпускают с наворованным — это не гуманизм, а типичное левачество, то есть поощрение социальных паразитов за счёт честных и работящих людей.