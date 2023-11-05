 

Невролог Алехина дала 6 советов, помогающих сохранить память после 50 лет

05.11.2023, 9:40, Разное
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Возможно ли сохранить свои когнитивные функции и острую память в возрасте 50 лет и старше, пояснила врач-невролог Александра Алехина. Она дала 6 советов, помогающих в этом деле.

1. Не переставайте учиться

Исследования показывают, что обучение на протяжении всей жизни имеет важное значение для здоровья и безопасности при старении. Никогда не слишком поздно учиться чему-то новому.

2. Оставайтесь активными

Аэробные упражнения средней интенсивности не менее 150 минут в неделю могут улучшить физическое и психическое здоровье, включая когнитивные функции.

3. Высыпайтесь

Качественный сон важен для консолидации памяти и когнитивных функций. Старайтесь спать 7-9 часов в сутки.

4. Будьте внимательны к своему питанию и употреблению алкоголя

Питание богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками поддерживает здоровье мозга. Омега-3 жирные кислоты также полезны. Умеренное употребление алкоголя и курение может повредить когнитивные функции.

5. Важно расслабляться

Хронический стресс негативно влияет на когнитивные функции. Практики, такие как медитация, помогают справиться с этим.

6. Связь между одиночеством и здоровьем

Одиночество и социальная изоляция тесно связаны с ухудшением физического и психического здоровья, включая снижение когнитивных функций. Поддержание социальных связей и умственная активность, через разговоры и социальную деятельность, могут оказать благотворное воздействие на когнитивное здоровье.

Исследования демонстрируют, что предотвращение социальной изоляции может стать ключевым фактором в профилактике деменции.


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