Невролог Алехина дала 6 советов, помогающих сохранить память после 50 лет
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Возможно ли сохранить свои когнитивные функции и острую память в возрасте 50 лет и старше, пояснила врач-невролог Александра Алехина. Она дала 6 советов, помогающих в этом деле.
1. Не переставайте учиться
Исследования показывают, что обучение на протяжении всей жизни имеет важное значение для здоровья и безопасности при старении. Никогда не слишком поздно учиться чему-то новому.
2. Оставайтесь активными
Аэробные упражнения средней интенсивности не менее 150 минут в неделю могут улучшить физическое и психическое здоровье, включая когнитивные функции.
3. Высыпайтесь
Качественный сон важен для консолидации памяти и когнитивных функций. Старайтесь спать 7-9 часов в сутки.
4. Будьте внимательны к своему питанию и употреблению алкоголя
Питание богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками поддерживает здоровье мозга. Омега-3 жирные кислоты также полезны. Умеренное употребление алкоголя и курение может повредить когнитивные функции.
5. Важно расслабляться
Хронический стресс негативно влияет на когнитивные функции. Практики, такие как медитация, помогают справиться с этим.
6. Связь между одиночеством и здоровьем
Одиночество и социальная изоляция тесно связаны с ухудшением физического и психического здоровья, включая снижение когнитивных функций. Поддержание социальных связей и умственная активность, через разговоры и социальную деятельность, могут оказать благотворное воздействие на когнитивное здоровье.
Исследования демонстрируют, что предотвращение социальной изоляции может стать ключевым фактором в профилактике деменции.
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