Нутрициолог Котельницкий рассказал, как увеличить потребление овощей и фруктов

Здоровое питание приносит множество благоприятных результатов для организма, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Многочисленные исследования подтверждают, что фрукты и овощи играют важную роль в этом процессе.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, употребление большего количества фруктов и овощей связано со снижением риска смертности. Однако почти половина людей старше 65 лет не знают, сколько составляет стандартная порция фруктов и овощей для взрослого человека.

Чтобы включить больше фруктов и овощей в рацион, врач-нутрициолог Никита Котельницкий предлагает следующие простые советы:

Начните день с порции фруктов на завтраке, таким образом. Выбор разнообразен: замороженные ягоды или нарезанные бананы.

Вместо чипсов и шоколада перекусывайте здоровой пищей, такой как бананы, яблоки и апельсины, богатые полезными питательными веществами и антиоксидантами. Сухофрукты, такие как изюм и абрикосы, также подходят в качестве закуски.

Включайте овощи в приготовление разных блюд, от картофель фри до макаронных блюд. Даже замороженные овощи могут быть полезны.

Добавьте несколько кусочков помидоров или листьев салата в свой обеденный бутерброд, чтобы увеличить потребление овощей.

Эти простые шаги помогут вам включить больше фруктов и овощей в свой рацион и улучшить ваше здоровье.