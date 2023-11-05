Мэрия Екатеринбурга выделила 120 миллионов рублей на выявление и снос снежных членов

Коммунальные службы Екатеринбурга переведены на особый режим работы. Мэр города поставил задачу выявить и уничтожить снежные фигуры – «членовики», массово появляющиеся по всему городу.

На это выделено 120 миллионов рублей.

Выпавший на неделе обильный мокрый снег снабдил екатеринбуржцев большим количеством материала для снежных фигур. Внезапно горожане начали лепить не снеговиков, а «членовиков» – фигуры в виде пениса высотой больше человеческого роста. Часть жителей города это возмутило и они составили петицию с требованием уничтожить «позорные скульптуры». За первые сутки петицию подписало более 14 человек.

– Я обратился к горожанам оперативно присылать фотографии снежных членов в телеграм-канал мэрии с указанием их местонахождения. Работники Спецавтобазы немедленно реагируют на эти сообщения, разрушают фигуры, а снег вывозят на утилизацию. Администрация круглосуточно мониторит ситуацию, – заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Горожане заметили, что коммунальщики вывозят только тот снег, который имеет форму пениса. И потому на месте каждой из снесённых фигур появляются две-три новых. При этом тротуары в городе стали непроходимыми – их просто некому очищать, все службы города заняты борьбой с «членовиками». В пятницу екатеринбуржцы составили ещё одну петицию – в этот раз в защиту снежных пенисов. Подписей под этой петицией уже на порядок больше, чем под первой.

Если сил коммунальщиков не хватит, чтобы победить «членовиков» до похолодания, они обмёрзнут и для их сноса потребуется тяжёлая армейская техника.

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