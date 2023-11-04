 

Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил

04.11.2023, 6:10, Новости дня
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Федор Добронравов – отличный пример трудолюбивого
человека. Он смог реализовать себя не только в творчестве, но и в качестве
порядочного отца большого семейства. О сыновьях, карьере и проблемах
современного мира актер рассказал в беседе с командой Пятого канала.

Самое важное, как считает Федор Добронравов,
в жизни любого человека – семья. Это своеобразная основа и творческого успеха,
и карьерного взлета. К слову, ему удалось основать целую актерскую династию.
Сам Федор Викторович родился в обычной семье: отец был строителем, а мать –
работницей хлебозавода.

“Не думал, что буду артистом. Я
мечтал, но думать, что это сбудется, никогда в жизни не думал. Но, наверное,
детская мечта была настолько сильна, что как-то Господь управил, как-то нужную
книжку, нужного друга, нужный совет, как-то так”, – поделился Федор
Добронравов.

Стоит отметить, что оба сына
Добронравова пошли по его стопам. Сейчас Виктор и Иван востребованы в кино и
театре. Они подарили отцу трех внучек и одного внука. Дедушка мечтает, чтобы
малыши продолжили актерскую династию.

В интервью Федор Викторович раскрыл
секрет воспитания детей. Он считает, что необходим пример родителей. Только так
подрастающее поколение сможет впитать важные основы успешной жизни. При этом не стоит пугаться
ошибок, которые совершают дети. По словам актера, рано или поздно любой ребенок
наступит на свои грабли.

Напомним, что Федор Добронравов смог
накопить внушительный творческий багаж. У него десятки ролей в кино и театре.
Он пробовал себя в дубляже, озвучивании мультфильмов. Принимал участие в
развлекательных шоу и концертах. В марте 2011 года получил звание народного
артиста РФ.


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