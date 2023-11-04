 

Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур

04.11.2023, 6:10, Новости дня
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Марина Юдашкина после ухода
знаменитого супруга сконцентрировала внимание на семье. Она помогала
воспитывать внуков, ухаживала за домашними животными, путешествовала. Немолодая
женщина училась жить в новом мире, в котором нет ее любимого мужа Валентина.

Отметим, что Марина Юдашкина вновь активно ведет ТГ-канал. Накануне женщина опубликовала фотографию, сделанную на
юбилее Тамары Винокур. Многие отметили, что для праздника вдова кутюрье выбрала
белый наряд. Ранее в ее гардеробе преобладали темные цвета. Это, в числе прочего,
может говорить о том, что она сняла траур.

“На Юбилее Тамары Винокур! Тамарочка
с Днем рождения! Будь счастлива! Всех благ!” – подписала снимок с мероприятия
Марина Юдашкина.

2 ноября супруга Владимира Винокура
праздновала 70-й день рождения. Она пригласила на праздник самых близких и
родных. Среди гостей была и Марина Юдашкина. Семьи дружат не первый год:
поздравляют друг друга, поддерживают и в радости, и в печали.

Напомним, что Марина Юдашкина до
последних секунд боролась за мужа Валентина. Любовь и поддержка близких – вот то,
что чувствовал знаменитый кутюрье на протяжении всего жизненного пути. В этом
есть огромная заслуга его жены.

В сердцах поклонников таланта модельера он
навсегда останется улыбчивым и немного застенчивым мужчиной, который умел
создавать красоту. Он одевал звезд отечественной эстрады, спорта. Среди клиентов Валентина Юдашкина Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров, Татьяна Навка и еще
десятки знаменитостей.


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