Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур

Марина Юдашкина после ухода

знаменитого супруга сконцентрировала внимание на семье. Она помогала

воспитывать внуков, ухаживала за домашними животными, путешествовала. Немолодая

женщина училась жить в новом мире, в котором нет ее любимого мужа Валентина.

Отметим, что Марина Юдашкина вновь активно ведет ТГ-канал. Накануне женщина опубликовала фотографию, сделанную на

юбилее Тамары Винокур. Многие отметили, что для праздника вдова кутюрье выбрала

белый наряд. Ранее в ее гардеробе преобладали темные цвета. Это, в числе прочего,

может говорить о том, что она сняла траур.

“На Юбилее Тамары Винокур! Тамарочка

с Днем рождения! Будь счастлива! Всех благ!” – подписала снимок с мероприятия

Марина Юдашкина.

2 ноября супруга Владимира Винокура

праздновала 70-й день рождения. Она пригласила на праздник самых близких и

родных. Среди гостей была и Марина Юдашкина. Семьи дружат не первый год:

поздравляют друг друга, поддерживают и в радости, и в печали.

Напомним, что Марина Юдашкина до

последних секунд боролась за мужа Валентина. Любовь и поддержка близких – вот то,

что чувствовал знаменитый кутюрье на протяжении всего жизненного пути. В этом

есть огромная заслуга его жены.

В сердцах поклонников таланта модельера он

навсегда останется улыбчивым и немного застенчивым мужчиной, который умел

создавать красоту. Он одевал звезд отечественной эстрады, спорта. Среди клиентов Валентина Юдашкина Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров, Татьяна Навка и еще

десятки знаменитостей.