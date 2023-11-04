Экс-генерал бундесвера – Германия мало чем может помочь Украине против российских атак с воздуха

Украинские источники фиксируют максимум ударов с воздуха с начала года. Экс-генерал бундесвера в комментарии Die Welt связывает это с наступлением распутицы и остановкой боевых действий на земле. Российские линии фортификации в Запорожье непреодолимы, под Авдеевкой русским удаётся привлечь резервы, а украинцам остаётся надеяться на удержание плацдармов под Херсоном. В связи с этим он отмечает поставку немецких систем ПВО Iris-T и Patriot на Украину, потому что «это всё», что Берлин, «можем сделать» для Киева.

АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Welt: Господин Катер, у нас есть ещё одна тема. Мы также хотим поближе взглянуть на боевые действия на Украине. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, за последние 24 часа российская армия обстреляла больше украинских городов и посёлков, чем когда-либо с начала года. Всего русские атаковали 118 населённых пунктов в 10 регионах. По данным властей, по меньшей мере 4 человека были убиты и ещё 14 получили ранения. Господин Катер, это… как вы это классифицируете? Русские внезапно наносят ответный удар силой? Фронт, видимо, был заморожен, а украинцы ещё продолжают пытаться прорваться на юге, и это ответ русских — то, что они сейчас снова усиливают обстрелы?

РОЛАНД КАТЕР, бывший генерал-лейтенант бундесвера: Такое развитие событий было предсказуемо. Отчасти мы, видимо, имеем дело с тем, что на различных участках фронта начался период плохой погоды — распутицы. Это означает, что на земле теперь будет мало движения. Поэтому было относительно ясно, что воздушная война будет усиливаться на всех направлениях с помощью авиации, дронов, дальнобойной артиллерии и ракет. Это значит, что теперь у нас будут именно такие изображения, которые теперь мы можем видеть каждый день. Значительное увеличение количества воздушных бомбардировок, в том числе объектов критической инфраструктуры, с обеих сторон.

По моим оценкам на данный момент ситуация на юге, в Запорожье*, точнее говоря в Работино, зашла в тупик, как я часто подчёркивал, этот оплот российской обороны просто невозможно преодолеть. В то же время на востоке продолжаются бои за Авдеевку, которые следует рассматривать в контексте с Бахмутом**. Русские сейчас пытаются завоевать позиции силой, и как мы видим, они всё ещё в состоянии постоянно пополнять штат, так что здесь всё ещё есть небольшое движение. Но тут тоже это может зайти в тупик, как на севере по направлению к Купянску. Там русские не особенно в наступлении, но видно движение туда-сюда. Схожая ситуация на юге у Украины. Там, как, кажется, под Херсоном, вроде у них есть плацдармы, которые они способны удержать, но не более того.





Я думаю, что война на земле полностью зайдёт в тупик через несколько дней — и тогда у нас будут именно такие картины массивной и активной воздушной войны, особенно со стороны русских. Поэтому я считаю совершенно правильным, что Германия реагирует именно на это и что федеральное правительство предоставляет Украине зенитные системы. Особую ценность представляет третий Iris-T и, конечно же, второй Patriot, который, возможно, даже может быть интегрирован в систему обороны НАТО. Это всё, что мы можем сделать на данный момент.





Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.

* Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

** Российское название — Артёмовск (прим. ИноТВ).

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