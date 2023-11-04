 

Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди

04.11.2023, 5:00, Новости дня
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Взрослая дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое поделилась информацией о самочувствии матери. В своих социальных сетях, где она часто делится повседневными событиями и общается с поклонниками, Анна обычно игнорировала вопросы о состоянии здоровья матери.

Однако на этот раз она решила ответить на вопрос одного из подписчиков, чтобы стать ближе к всей аудиторией. В настоящее время Заворотнюк живет за границей, но постоянно поддерживает связь с бабушкой по стороне матери, Валентиной Борисовной. Она является важной опорой и источником информации о состоянии здоровья Анастасии.

Тяжелая болезнь Анастасии Заворотнюк, глиобластома – самая опасная форма опухоли головного мозга, стала известна в конце 2018 года. С тех пор актриса прошла множество лечений и процедур. В феврале этого года ее выписали из частной московской клиники и она продолжает бороться с болезнью дома.

Анна не раскрыла подробности о текущем состоянии матери, но сообщила о том, что Анастасия все еще нуждается в поддержке и борется с болезнью. В то же время, Анна благодарна всем своим поклонникам за интерес и беспокойство, и призывает всех желать матери скорейшего выздоровления.

“Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди”, — цитирует дочь актрисы телеканал “360”.

Этот отклик Анны стал небольшой надеждой для всех, кто следит за судьбой Анастасии Заворотнюк и поддерживает ее в этой трудной борьбе. Семья и близкие продолжают надеяться на положительные результаты лечения и верят в силу Анастасии.


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