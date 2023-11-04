 

Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой

04.11.2023, 5:00, Новости дня
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Это могут быть игры на улице, походы в спортзал или бассейн, а также поездки в интересные места. Физическая активность поможет расслабиться и освежить ум. Достаточно заниматься этим в домашних условиях.

С другой стороны, для людей, которым приходится много общаться на работе, подойдет отдых, предполагающий уединение и возможность насладиться тишиной. Посещение живописных мест или экскурсий может стать идеальным вариантом отдыха. Благо, осень располагает к прогулкам и путешествиям.

Тем, кто часто бывает в командировках, Крушинских рекомендует провести время с семьей. Это позволит укрепить семейные связи и насладиться взаимным общением, которое зачастую ограничено из-за рабочих обязанностей.

Важно помнить, что каждый человек имеет свои предпочтения и потребности в отдыхе. В связи с этим рекомендации психолога должны быть максимально адаптированы под индивидуальные особенности и желания каждого. Главное – провести ноябрьские праздники с пользой для себя и получить максимальное удовольствие от отдыха, отмечает RT.


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