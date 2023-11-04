 

С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением

04.11.2023, 3:45, Новости дня
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Актриса несколько дней назад
отметила свой 38-й день рождения. Актриса на странице своего ТГ-канала
рассказала, что она осознала к этому возрасту. Среди главных открытий оказался
здоровый сон на животе. Екатерина Шпица сообщила, что не готова отказываться от такого
способа отдыха ради красоты лица.

Самой большой мудростью звезда назвала осознание наличия предела самосовершенствования. Актриса уверена,
что важно вовремя остановиться в погоне за лучшей версией себя. В свои 38 лет Екатерина Шпица приняла свои недостатки. Ей больше не хочется их исправлять или убирать.

“К 38 я ощутила, что с меня, пожалуй,
довольно. Вряд ли навсегда, но на какое-то время точно”, – выступила с заявлением Екатерина
Шпица, не желая больше тратить время на вытравливание остатков несовершенств.
Женщина уверена в главном благе для человека – здоровье.

Напомним, Екатерина Шпица активно
снимается в кино с 2005 года. За ее плечами внушительное количество работ.
Среди наиболее заметных роль гимнастки в ленте “Поддубный”, бригадир
бортпроводников в “Экипаже”, Татьяна Репина в “Шаляпине” и Катя в мистическом
сериале “Топи”. Она пробовала себя в дубляже и даже клипах. Актриса снялась в
музыкальном ролике у группы Ленинград и Ночных снайперов. За время участия в
ТВ-шоу двойников перевоплощалась в Нюшу, Юлию Савичеву и Полину Гагарину.

Актриса Екатерина Шпица воспитывает
сына от первых официальных отношений с коллегой по цеху Константином Адаевым.
Сейчас мальчику 11 лет, он живет в новой семье своей мамы. Женщина замужем за
бизнесменом Русланом Пановым.


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