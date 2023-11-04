 

Ева Польна рассказала, как правильно любить “по-французски”: А как без языка?

04.11.2023, 3:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ева Польна часто посещает светские
мероприятия. Она никогда не лезла за словом в карман, поэтому с легкостью
ответила на провокационный вопрос о том, как правильно любить по-французски.

При этом исполнительница хитов 90-х
отметила, что с подобным вопросом к ней подходят уже больше двадцати лет.
Журналист Олег Пилягин попытался уточнить, считается ли поцелуй по-французски,
если в таких ласках участвует язык.

“А как без языка?” – удивилась Ева
Польна, ответив вопросом на вопрос о том, как правильно любить по-французски.

После этих фраз последовал шуточный
диалог с упоминанием видов оральных ласк. На видео заметно, что Ева Польна
находится в прекрасном настроении. Для посещения мероприятия она выбрала
необычный образ с преобладанием красных оттенков. Завершила наряд кокетливая
белоснежная шляпка.

Напомним, что 48-летняя Ева Польна
лишь несколько лет назад перестала скрывать бурный роман с Денисом Клявером. Музыкант
был женат, поэтому романтические отношения скрывал ото всех. У пары в 2005 году
родилась дочь Эвелин. Звездный отец признал девочку и помогает в ее воспитании
и финансовом обеспечении. В мае 2007 года Ева Польна вновь стала мамой. Она
родила дочь Амалию. Папой стал бизнесмен Сергей Пильгун, с которым в тот момент
артистка была в отношениях.

В настоящее время Ева Польна не
распространяется о своей личной жизни. Оберегает от излишнего внимания и
дочерей, лишь изредка показывая их фото на страницах социальных сетей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением

04.11 / Андрей Губин ответил на обвинения в воровстве популярной песни

04.11 / Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию

04.11 / Обозреватель – украинские пенсионеры из-за низких пенсий судятся с детьми

04.11 / SHAMAN и Татьяна Навка перестали скрывать свою связь

04.11 / Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

04.11 / Обозреватель АС – США пора вернуть войска домой и защищать Америку, а не далёкие форпосты по всему миру

04.11 / Больше никаких карт-бланшей для Украины — кандидат в президенты США Рон Десантис

04.11 / Ушла из жизни звезда сериалов “Глухарь” и “Улицы разбитых фонарей”

04.11 / Исследование: большинство россиян считают себя добрыми людьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика