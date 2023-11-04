Ева Польна рассказала, как правильно любить “по-французски”: А как без языка?

Ева Польна часто посещает светские

мероприятия. Она никогда не лезла за словом в карман, поэтому с легкостью

ответила на провокационный вопрос о том, как правильно любить по-французски.

При этом исполнительница хитов 90-х

отметила, что с подобным вопросом к ней подходят уже больше двадцати лет.

Журналист Олег Пилягин попытался уточнить, считается ли поцелуй по-французски,

если в таких ласках участвует язык.

“А как без языка?” – удивилась Ева

Польна, ответив вопросом на вопрос о том, как правильно любить по-французски.

После этих фраз последовал шуточный

диалог с упоминанием видов оральных ласк. На видео заметно, что Ева Польна

находится в прекрасном настроении. Для посещения мероприятия она выбрала

необычный образ с преобладанием красных оттенков. Завершила наряд кокетливая

белоснежная шляпка.

Напомним, что 48-летняя Ева Польна

лишь несколько лет назад перестала скрывать бурный роман с Денисом Клявером. Музыкант

был женат, поэтому романтические отношения скрывал ото всех. У пары в 2005 году

родилась дочь Эвелин. Звездный отец признал девочку и помогает в ее воспитании

и финансовом обеспечении. В мае 2007 года Ева Польна вновь стала мамой. Она

родила дочь Амалию. Папой стал бизнесмен Сергей Пильгун, с которым в тот момент

артистка была в отношениях.

В настоящее время Ева Польна не

распространяется о своей личной жизни. Оберегает от излишнего внимания и

дочерей, лишь изредка показывая их фото на страницах социальных сетей.