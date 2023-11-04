 

Андрей Губин ответил на обвинения в воровстве популярной песни

04.11.2023, 2:35, Новости дня
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Песня “Мальчик-бродяга” стала настоящим хитом и принесла певцу популярность и признание публики. Ее мелодия и слова, написанные самим артистом, стали символом молодости и свободы, а голос Андрея Губина – его неповторимой индивидуальности и таланта.

После успеха первого альбома, Андрей Губин выпустил еще несколько пластинок, которые также стали популярными среди слушателей. В его творчестве можно услышать различные стили – от поп-музыки до рок-баллад, что делает его музыку уникальной и разнообразной.

Как известно, у Андрея Губина была диагностирована тяжелая болезнь – левосторонняя прозопалгия лица. Певец рассказывал, что сначала не верил в полученную информацию и даже отказывался от лечения. Однако, Андрей Губин смог преодолеть свои страхи и начал бороться с болезнью. В это время он оставил свою музыкальную карьеру и полностью посвятил себя лечению.

На днях Андрей Губин ответил на вопрос, украл ли он песню “Мальчик-бродяга”. Как известно, артиста неоднократно обвиняли в том, что он своровал музыкальную композицию “Одинокий волк” и переделал ее в свой хит. Так, певец признался, что мог позаимствовать что-то из произведения Сергея Конева.

“Потом я у него немного позаимствовал из его ”Одинокого волка”, но не сильно. Я уже не помню точно его песню, мне его тот вариант больше нравился”, – поделился Андрей Губин.

Ранее “Дни.ру” писали, что обвиненный в домогательствах Андрей Губин взял слово.


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