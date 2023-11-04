Обозреватель – украинские пенсионеры из-за низких пенсий судятся с детьми

Из-за дорогих лекарств и низких пенсий украинцы на пенсии всё чаще начинают судиться с собственными детьми ради алиментов. Как пишет «Обозреватель», в реестре судебных решений можно найти сотни дел: взрослые отцы и матери пытаются через суд обязать своих детей оказывать материальную помощь.



AP

Из-за дорогих лекарств и низких пенсий украинцы на пенсии всё чаще начинают судиться с собственными детьми ради алиментов. Как пишет «Обозреватель», в реестре судебных решений можно найти сотни дел: взрослые отцы и матери пытаются через суд обязать своих детей оказывать материальную помощь.

К примеру, Жидачевский районный суд Львовской области обязал дочь платить своему пожилому отцу по тысяче гривен в месяц до конца его жизни. Пенсионер просил в суде платить ему по четыре тысячи.

«В обоснование своих требований по предмету спора ссылался на то, что он пенсионер, получает пенсию в размере 2520 гривен, других источников дохода не имеет. Его положение крайне сложное. 15.10.2018 он подарил своей дочери и её сыну целый жилой дом в равных частях», — говорится в материалах дела.

Пенсионер подарил им свой дом, они в нём зарегистрировались. Как результат: мужчина потерял возможность получать субсидию. За коммуналку дочь не платит, выписываться из дома она не хочет. В результате мужчина отдаёт свою пенсию на коммуналку и лекарства.

«В последнее время он часто болеет, а его пенсии для лечения не хватает. Дочь имеет возможность оказывать ему материальную помощь, поскольку она работает, никаких иждивенцев нет, алименты никому не платит, получает доходы от сдачи в аренду жилья», — говорится в материалах дела.

Несколько дней назад Дергачевский районный суд Харьковской области обязал женщину платить своему отцу 25% всех своих доходов до конца его жизни. Как говорится в материалах дела, специально для суда пенсионер прошёл медкомиссию. Та подтвердила его инвалидность второй группы. Пенсионер нуждается в постоянном уходе, присмотре врачей.

«Истец является инвалидом второй группы бессрочно и нуждается в постоянном постороннем уходе, поскольку ограничен в самообслуживании и передвижении вследствие болезни — последствия ишемического инсульта и геморрагического инсульта. Страдает эпилепсией с гепарализующими судорожными припадками. Поражение центральной нервной системы», — говорится в публикации.

Истец получает пенсию в размере 7955,51 гривны. Других источников дохода нет. Пенсию тратит на лекарства, продукты, коммуналку, но денег не хватает. Где работает его дочь, мужчина не знает, но в суде он заявил, что у неё есть возможность платить ему алименты. Суд с таким доводом согласился.

Вышгородский районный суд Киевской области удовлетворил иск 93-летней женщины. Её сына обязали ежемесячно платить алименты в размере 5 тыс. гривен. В материалах дела говорится, что у женщины было три ребенка, одна из которых давно погибла.

У пенсионерки остались сын и дочь. Оба уже пенсионного возраста. Дочь забрала пожилую мать к себе домой и сейчас фактически полностью её содержит за свой собственный счёт. Она вместе с мужем уже не работают, мать содержат за счёт пенсий. А вот сын, который матери не помогает, и работает, и получает пенсию.

«В настоящее время ответчик отказывается выполнять свой долг по содержанию матери, никакой помощи, ни физической, ни финансовой, матери не оказывает. Ответчик имеет возможность содержать мать, он трудоустроен, получает также пенсию, других иждивенцев нет», — говорится в документе.

В суде предоставили информацию о том, что содержание матери обходится в 10 тыс. гривен в месяц, 5 тыс. обязали платить сына.

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