Мнение: Конские сроки

И рождение, и аборт – всё под запретом

Сегодня по радио весь день с большой помпой рассказывали о триумфальном завершении «процесса века», который длился аж 3 года – «Дела о суррогатных матерях». Суть дела я сразу понял, поскольку помню самые первые сообщения об этом, еще в 2020 году – что полиция «накрыла» некий Центр Суррогатного материнства, там были суррогатные матери с младенцами, оказавшимися детьми неких китайцев. И всех арестовали, а китайцев, которые приехали забирать своих детей, арестовали тоже. Вот и всё – интересно было узнать, чем дело кончилось.

А оно кончилось вот только что, оказывается («неторопливость» российской Фемиды в очередной раз потрясает). И кончилось оно какими-то совершенно невероятными, конскими приговорами – такими, как будто полиция накрыла тайный центр садистов-вивисекторов, которые отпиливали живым детям ноги и руки, а потом всех сжигали живьем. Нашел подробности в тг-канале Вирусная нагрузка.

«Следствие обвинило 2 компании, “Росюрконсалтинг”и “Европейский центр суррогатного материнства”, в том, что они “незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности”. Фигурировавшие в деле врачи (включая акушерку, которая всего лишь приняла роды) получили от 19,5 до 16 лет колонии, а 2 суррогатные матери – по 10,5 и 4 года. Еще одними фигурантами стали переводчик и пенсионерка, работавшая курьером в “Росюрконсалтинге”, которые “признали вину”, но получили 6 и 5 лет заключения соответственно, а директор компании был объявлен в международный розыск.

Рассказываем, что вызвало такой переполох, и что не так с этим делом.

В январе 2020 г. скончался одномесячный младенец, получивший травму при родах и за несколько дней до этого выписанный из Морозовской больницы, где лежал с няней. Начавшееся следствие установило необычные обстоятельства: ребенок проживал в квартире в Одинцово, где кроме него находились еще 3 таких же младенца со своими нянями. Все дети были рождены суррогатными матерями для филиппинских граждан, в т.ч. Фредениля Эрнаэса Кастро, вице-спикера парламента Филиппин. Все они генетически были детьми своих родителей из Филиппин, у них были иностранные имена и официальные документы. Родители должны были забрать их в том же месяце, но российское следствие оказалось проворнее, заведя дела о “торговле людьми” и “причинении смерти по неосторожности” (на самом деле, экспертиза показала, что ребенок умер от синдрома внезапной детской смерти). В июле того же года дело получило неожиданное продолжение: в московскую поликлинику сообщили о 5 маленьких детях, рожденных сурматерями для граждан Китая (все они также генетически были их детьми). Младенцы должны были отправиться домой в Китай, но не смогли сделать это вовремя из-за локдаунов. Поскольку в новом деле фигурировала та же группа врачей, их объединили с прежним. Всех детей изъяли и поместили в детские дома, хотя позже некоторым родителям удалось забрать их через суд…» и т.д.

До сих пор всё выглядело достаточно забавно, но приговоры…! крепнет ощущение, что мы живем в каком-то Зазеркалье, а накал абсурда повышается с каждым месяцем. Вы смотрите – они даже суррогатным матерям впаяли сроки – 10,5 и 4 года! ЗА ЧТО?? Нет, серьезно: за то, что они детей выносили и родили? Это преступление у нас в России?

Тварей не поймешь: то они бьются в падучей, требуя запретить аборты, потому как «жизнь даже эмбриона священна»; тут женщины-таки родили крепких здоровых младенцев – и одной такой вломили аж 10 лет! Да блин! Мы в аду, что ли?

Или врач, которому, как теперь принято, щедрой рукой выписали аж 19,5 лет. Конский, невозможный срок! С чем это соотносится? Они что – кости кидают? В убогом совке – и то 15 лет были максимумом возможного, больше не давали. За что человеку дали почти «двадцатник»? Столько серийным убийцам не дают.

«переводчик и пенсионерка, работавшая курьером в “Росюрконсалтинге”, которые “признали вину”, но получили 6 и 5 лет». Вспоминается то, что читал в мемуарах людей, прошедших ГУЛАГ в 30е-40е; там не раз встречалось, что сами зеки воспринимали срок в 5 лет как «детский», едва ли не прощение; получил «всего лишь» 5 лет тюрьмы – ну, считай «повезло», «отсидишь и не заметишь». Я еще читал это и не верил своим глазам. А теперь, получается, те времена благополучно возвращаются, ибо наша мерзкая история обречена всегда идти только по кругу?!

И самое главное – убей, не пойму: а в чем вообще «преступление»? Возможно ли преступление вообще без потерпевшего? Кто пострадал-то? Младенцы, которые родились? Я б еще понял, если б имело место какое-то мошенничество, «обман покупателя»: люди приехали забирать детей, рожденных для них сурматерью из их яйцеклеток, а им бы подсунули, к примеру, каких-то первых попавшихся детей из Дома малютки. Но ведь нет – как можно понять из описания, к детям претензий не было, они – генетически дети именно этих «родителей» из Китая и с Филиппин.

Деньгами с государством не поделились? В это – верю; по врачей за что сажать? Они выполнили свою обычную работу. А переводчика? А курьерше-пенсионерке за что 5 лет?? Они все рехнулись там, что ли? Я, может, чего-то не понимаю. Но по виду – какой-то абсурдный и людоедский процесс, достойный Кафки. Брррр…

И ведь – никому нет дела. Это просто машина, которая сжирает людей – при полном равнодушии и апатии, а то и злорадстве народонаселения.