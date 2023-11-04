Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 03.11.2023

Техническое.

1. С понедельника ведение блога возобновится в более привычном режиме. На этой неделе был в отъезде в Киргизии и в Сибири. Поэтому блогом и телеграмом занимался постольку-поскольку, в меру наличия свободного времени и сдвига часовых поясов. Нужен будет небольшой передых.

2. Впечатления о поездке выложу отдельно + фотки. Отлично покатались на Т-72 на полигоне + прошел базовый курс обучения стрельбе из ПКМ. Ну и Байкал очень зашел, несмотря на мороз. На след.неделе подсоберем денег на оснащение класса операторов FPV-дронов для боевых бурятов, которые учатся в Бурятии перед отправкой в зону СВО.

3. Модератор сейчас приболел чем-то типа гриппа (надеюсь это не новая фигня с ковидом), поэтому модерирует постольку-поскольку. Старый модератор успешно служит на фронте. Зимой приедет на побывку, расскажет в деталях о службе и быте.

4. Личные сообщения сейчас разбирал с очень большим запозданием. Постараюсь в ближайшие дни доразбирать то, где еще не ответил.

PS. Голова Ильича в Улан-Удэ реально огромная. Кстати, у нее были возложены цветы. Помнят Ильича.

С Лениным еще раз пересекся у FPV-шников – один из операторов был из Мурманска с позывным "Ленин".

В общем, много о чем есть рассказать. На днях ждите, как разберу фотки.

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