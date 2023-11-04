 

SHAMAN и Татьяна Навка перестали скрывать свою связь

04.11.2023, 1:20, Новости дня
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под
ярким псевдонимом SHAMAN, активно ведет социальные сети. Он рассказывает
подписчикам о новых этапах своей творческой и личной жизни. Накануне
исполнитель хита “Я русский” раскрыл подробности сотрудничества с российской
фигуристкой.

SHAMAN и Татьяна Навка перестали
скрывать свою рабочую связь. Как оказалось, олимпийская чемпионка взяла
интервью у артиста в рамках своего нового шоу “Команда”. Проект предполагает
беседы фигуристки с гостями. Известные люди рассказывают, как смогли добиться
успеха, кто им в этом помогал. Дают советы начинающим творческим деятелям.

“Команда Татьяны встретилась с моей
бабушкой Галиной Рябых и одним секретным экспертом, которого вы все хорошо
знаете. Каждый из них рассказал историю, связанную со мной”, – заинтриговал
подписчиков Ярослав.

Несмотря на
относительно молодой возраст, в конце ноября SHAMAN отметит 32-летие, певец
смог добиться всероссийской популярности. Его клипы насчитывают десятки тысяч
просмотров, а билеты в концертных залах на выступления артиста буквально
разлетаются.

Стоит отметить тернистость пути
Ярослава к успеху. Он несколько раз штурмовал отечественную сцену, пытаясь
пробиться среди десятков конкурентов. В 2013 году он принял участие в шоу “Фактор
А”, в 2014 – в “Голосе”. Популярность же пришла только в 2020. Артист взял
псевдоним SHAMAN и начал активно продвигать свои песни в социальных сетях. Особую популярности приобрели патриотические
песни исполнителя SHAMAN. Это и “Встанем”, и “Я русский”, и “Улетай”.


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