Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте

Отечность лица – проблема, с которой сталкиваются многие, но далеко не все знают, как ее решить. В первую очередь косметолог Виктория Ощепкова, слова которой приводит neva.today, советует нормализовать сон и сделать свое питание здоровым. Также эксперт рекомендует снизить количество употребляемой соли, поскольку она может являться причиной задержки лишней жидкости в организме.

К слову о сне: важно не просто спать определенное количество часов, но и лежать в правильной позе – на спине. Таким образом снижается вероятность скопления лишней воды в организме. А еще нельзя забывать о массаже лица. Чтобы уменьшить отечность, стоит пользоваться специальными кремами с антиоксидантами и увлажняющими компонентами и делать массирующие движения.