 

“Где бы я был?”: Певцов назвал изменившего его жизнь человека

03.11.2023, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Народный артист России Дмитрий Певцов откровенно рассказал о том, какой человек изменил его судьбу. Простой и одновременно сложный вопрос на эту тему задали Дмитрию в очередном выпуске на канале “НЕ ПРУСТ”. Формат этакого блиц-опроса позволяет узнать самое интересное у знаменитости, ведь времени на размышления практически нет. Но и нужно отдать должное смелости артиста – вопросы были не из легких, они затрагивали самые глубинные уголки души.

Дмитрий Певцов назвал изменившего его жизнь человека. “Моя жена”, – ответил артист. Звезда “Бандитского Петербурга” заверил, что факт его нахождения в студии, возможность дышать и ходить – это все заслуга супруги актрисы Ольги Дроздовой.

“Где бы я был?” – задал вопрос вслух Дмитрий Певцов, – “и был бы я вообще, если бы не моя жена, неизвестно…” Артист назвал свою супругу “ангелом-хранителем”, “спасителем” и “спасателем”. Также Певцов отметил, что жена для него – “творческий вдохновитель и главный человек в жизни”.

Напомним, что Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова поженились еще в декабре 1994 года. Отношения у пары завязались за несколько лет до брака. В семье актеров родился сын Елисей. Ранее Дмитрий Певцов пережил трагедию – его старший сын Даниил скончался в результате несчастного случая в 2012 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Опустился на самое дно: вот чем занимается покинувший Россию актер Смольянинов*

03.11 / Опустился на самое дно: вот чем занимается покинувший Россию актер Смольянинов*

03.11 / Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте

03.11 / Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте

03.11 / Граница по Днепру – польский генерал рассказал про возможное завершение украинского конфликта

03.11 / “Очень вкусно!”: Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет

03.11 / Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом

03.11 / Judging Freedom – весь тоталитарный мир объединится против Израиля

03.11 / Товары в немецких супермаркетах сильно подорожали, несмотря на волну «снижения цен»

03.11 / В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика