9to5Mac: NASA выпустило приложение Spot the Station для обнаружения МКС с Земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США представило новое мобильное приложение под названием “Spot the Station”. Оно разработано для того, чтобы помочь пользователям легко определить местоположение Международной космической станции на небе Земли. Информацию о новом продукте предоставило издание 9to5Mac.

Spot the Station оснащено инновационными функциями дополненной реальности, позволяющими сканировать небо с помощью камеры устройства. При наличии МКС в кадре, приложение автоматически выделяет ее положение на экране.

Наилучшее время для наблюдения за МКС – рассвет или закат, когда солнце еще не поднялось или только что село, и свет звезд всё еще освещает орбитальную станцию. Spot the Station активируется исключительно в эти моменты. Кроме того, после определения МКС, приложение предоставляет информацию о высоте станции над пользователем и ее направлении движения.

Пользователи могут настроить уведомления, предупреждающие их о приближении МКС к их местоположению.

В случае, когда Spot the Station не может обеспечить полный функционал, главная страница приложения показывает глобус с картой движения МКС и таймер, отсчитывающий время до пролета космического аппарата над пользователем.

Приложение Spot the Station доступно для скачивания как на устройствах iOS, так и на Android.