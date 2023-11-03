 

Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом

03.11.2023, 20:35, Новости дня
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Несколько недель назад похожую на Аллу Пугачеву с пятым мужем пару заметили в тель-авивском аэропорту имени Бен Гуриона. Тогда все решили, что звездная пара поспешил покинуть Святую землю из-за неспокойной обстановки и нежелания постоянно спускаться в убежище.

Признанный иноагентом муж Аллы Пугачевой поспешил заверить общественность в обратном. “Мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации, – заявил тогда юморист. – Мы выбрали Израиль и ни одной минуты об этом не жалели. И сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть”.

По словам очередного мужа певицы, у него с Пугачевой есть “европейские паспорта” и возможность переехать в любую из 27 стран Евросоюза, однако супруги остаются в Израиле, поскольку хотят “поддержать израильский народ”.

Но, видимо, дела там совсем плохи, что они спешно покинули любимую Герцлию. Алла Пугачева прилетала в Латвию, затем через погранпереход в Псковской области попала в Россию. На машине доехала до Петербурга, откуда потом поездом добралась до Москвы. Не от хорошей жизни, видать, больная 74-летняя пенсионерка решилась на такую долгую и трудную дорогу.

В Израиле теперь многие соседи певицы возмущены циничным враньем Пугачевой. Мол, вчера ее муж клялся Святой Земле в верности, а сегодня, согласно русской пословице, муж дверь, а жена – в Тверь. В смысле, муж с гастролями на третью свою родину на Кипр, а Пугачеву – в Россию. Туда, где по ее словам, люди “были холопами, а стали рабами”.


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