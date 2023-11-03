Мнение: Холодильник станет роскошью

Пишут, что инфляция в РФ покоряет новые рубежи – в частности, правительство фактически дало отмашку поднимать цены на электроэнергию. Но, естественно, как положено – не прямо приказало (ФедЦентр во всех вопросах предпочитает оставаться как бы в стороне, перекладывая ответственность на регионы). Сейчас тоже; правительство Мишустина выпустило что-то невнятное про “привязать тарифы к объемам потребления”, и это вроде как касается властей регионов, а не граждан – но всем понятно, что теперь властям регионов придется тарифы поднимать “добровольно”. И в случае каких-то волнений стрелочниками власти регионов и станут.

Как бы то ни было, в следующем году прогнозируют рост цен за электроэнергию на 15% (цифра странно совпадает с ключевой ставкой ЦБ – при официальной инфляции в 7%). Другими словами, население щупают за вымя уже по-серьезному, цена “за свет”, как выражаются в народе – это не шутка.

А мне попалась смешная заметка… про Британию. Вот такая:

“В Британии зафиксирован рост числа кишечных отравлений

В Британии увеличилось количество пациентов, обращающихся за помощью медиков по причине пищевых отравлений.

Специалисты связывают это с тем, что большое число жителей Британии не хранят продукты в холодильниках. Резко подорожавшая за последние полгода электроэнергия вынуждает население экономить на использовании бытовой техники.

Профильные ведомства напоминают гражданам о том, что большинство продуктов питания нельзя хранить при температуре выше 5 градусов. При нарушении условий хранения продукты становятся благоприятной средой для размножения бактерий, что и приводит к отравлениям”.

Интересно – у нас тоже начнет расти количество пищевых отравлений? Наверно, пока нет, все ж 15% – не 150. Но вообще – доживем ли мы до времени, когда постоянно включенный холодильник станет роскошью, доступной немногим? В конце концов, в большинстве европейских стран никто ж не удивляется необходимости ложиться в постель, предварительно согретую грелкой (потому что в спальне – собачий холод, и это нормально, так как отопление дорогое). Когда такое же будет и в России?