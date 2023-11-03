 

Существует научное объяснение ощущения”эйфории”после бессонной ночи

03.11.2023, 19:45, Разное
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Современный мир диктует свои правила, а одно из них — постоянное стремление к успеху и продуктивности. Именно поэтому все больше и больше людей сталкиваются с проблемой бессонницы. Недосыпание может негативно сказаться на нашем физическом и эмоциональном состоянии, вызывая раздражение, усталость и плохое настроение. Однако, кто-то говорит о неожиданном побочном эффекте бессонницы — эйфории.

Само понятие «эйфория» ассоциируется с приятными, восхищающими ощущениями и пьянящим счастьем. Каким образом бессонница, испытываемая внушительным количеством людей по всему миру, может приводить к такому необычному состоянию? Ученые успешно провели исследования, чтобы раскрыть эту загадку.

Оказалось, что бессонница стимулирует активность в определенных областях нашего мозга, которые обычно связаны с удовольствием и вознаграждением. Когда мы не спим, наш головной мозг начинает вырабатывать больше допамина, это гормон, ответственный за ощущения удовольствия и радости. Источниками выработки допамина становятся другие химические реакции, происходящие в мозге, которые поддерживают его активность в условиях дефицита сна.


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