 

ЦБ обязал всех оформивших льготную ипотеку «вернуть незаконно полученный доход»

03.11.2023, 19:33, Разное
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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина обратилась
ко всем россиянам, которые в течение последних пяти лет оформляли ипотечные кредиты
по льготной ставке.

Оказалось, что абсолютное большинство граждан получило такие
кредиты не имея на это законных прав. Теперь заёмщики обязаны компенсировать
государству весь «незаконно полученный доход». 

«Начиная с 2018 года, бюджет потерял не менее 30 миллиардов
рублей из-за противоправных действий этих лиц, поэтому средства должны быть
возвращены государству. Те, кто не захочет сделать это добровольно, вернут
незаконно полученные деньги по решению суда», – сообщила Набиуллина.

ЦБ на своём сайте уже запустил калькулятор, с помощью
которого незаконно получившие льготную ипотеку граждане смогут рассчитать
точную сумму наложенного на них штрафа. Если до конца 2023 года такие лица не
компенсируют государству потери, то на их имущество и банковские счета может
быть наложен арест. 

Крупнейшие российские банки уже объявили о готовности помочь
таким клиентам. Гражданам будет предложено переоформить займы на новых
условиях, а в случае отсутствия собственных средств для выплаты штрафа они
смогут оформить потребительский кредит или микрозайм.  

Банкиры обещают, что такие заявки будут рассматриваться
оперативно и все желающие смогут встреть Новый год, не имея долгов перед
государством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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