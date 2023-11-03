PhoneArena: флагманы Samsung Galaxy S24 получат новые яркие цвета

Согласно сообщению издания PhoneArena, предстоящие смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S24 обещают порадовать пользователей новыми цветовыми вариантами.

По словам инсайдера Росса Янга, Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra будут доступны как минимум в четырёх основных цветовых вариантах: черном, сером, фиолетовом и жёлтом. Помимо этого, для официальных магазинов компании Samsung появятся эксклюзивные версии в дополнительных оттенках: оранжевом, голубом и светло-зеленом.

Согласно более ранним утечкам информации, PhoneArena предполагает, что смартфоны Galaxy S24, так же как и iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, могут получить корпус из титана. Кроме того будущие флагманы Samsung будут работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen3. Несмотря на утверждения некоторых информаторов о Galaxy S24 как о “самом умном AI-смартфоне” на рынке, конкретные детали пока остаются загадкой.

Анонс серии Samsung Galaxy S24 ожидается в начале 2024 года, и хотя дата презентации официально ещё не подтверждена, предварительно её называют 18 января.