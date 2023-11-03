 

PhoneArena: флагманы Samsung Galaxy S24 получат новые яркие цвета

03.11.2023, 19:25, Разное
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Согласно сообщению издания PhoneArena, предстоящие смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S24 обещают порадовать пользователей новыми цветовыми вариантами.

По словам инсайдера Росса Янга, Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra будут доступны как минимум в четырёх основных цветовых вариантах: черном, сером, фиолетовом и жёлтом. Помимо этого, для официальных магазинов компании Samsung появятся эксклюзивные версии в дополнительных оттенках: оранжевом, голубом и светло-зеленом.

Согласно более ранним утечкам информации, PhoneArena предполагает, что смартфоны Galaxy S24, так же как и iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, могут получить корпус из титана. Кроме того будущие флагманы Samsung будут работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen3. Несмотря на утверждения некоторых информаторов о Galaxy S24 как о “самом умном AI-смартфоне” на рынке, конкретные детали пока остаются загадкой.

Анонс серии Samsung Galaxy S24 ожидается в начале 2024 года, и хотя дата презентации официально ещё не подтверждена, предварительно её называют 18 января.


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