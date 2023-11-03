 

“Соль земли русской”: раскрыты главные секреты успеха Шатунова

03.11.2023, 19:15, Новости дня
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После концерта памяти Юрия Шатунова, который состоялся в “Крокус Сити Холл” 17 октября разгорелись споры вокруг высказываний Ларисы Долиной о месте Юрия Шатунова в музыкальной культуре страны. Как выяснилось, народная артистка России не нашла причин считать Шатунова “легендой”.

Однако под ее публикацией на эту тему пользователи Сети оставили множество комментариев с возмущениями – мол, как так? Ведь для многих наших соотечественников Юрий Шатунов – горячо любимый исполнитель. И эта народная любовь живет со времен “Ласкового мая” по сей день.

В чем же феномен этой любви к Юрию Шатунову, разбирался Отар Кушанашвили. В очередном выпуске “Каково?!” на “Ютуб” журналистом были раскрыты главные секреты успеха певца. Кушанашвили эмоционально откликнулся на данную тему: он назвал Юрия Шатунова “солью земли русской”. Ведущий объяснил, в чем же состоит эта всенародная любовь к творчеству простого парня из интерната.

По словам журналиста, Юрий Шатунов “настолько теплый и светлый, что он говорит, что даже цветам нужен уход”. В образе Шатунова ведущий увидел ту самую “формулу про бытование на земле русской”, к которой так тянутся люди: все хотят видеть артистов без фальши и игры, когда поют о жизни и про жизнь.

“Посмотрите на улыбку Шатунова” , – призывает ведущий. В словах Кушанашвили много экспрессии и неподдельных эмоций, ведь он и сам является поклонником творчества солиста “Ласкового мая”. Журналист подчеркивает, что рассуждать о том, является ли человек легендой или нет, когда его уже так окрестили в народе, бессмысленно. Такие “дефиниции”, по словам ведущего, даются только по большой любви. “Надо что-то такое из себя представлять на сцене, чтобы людям хотелось жить”, – добавил Кушанашвили, намекая, что именно такой посыл и шел от песен Юрия Шатунова. “Таких артистов больше не осталось”, – заключил ведущий.


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