 

Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности

03.11.2023, 19:15, Новости дня
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В Генпрокуратуру РФ поступил не один запрос с призывом о проверке ранних высказываний Аллы Пугачевой, которые вызвали массу обсуждений, сообщает “Царьград”. В документах процитировали артистку, которая не раз демонстрировала истинное отношение к происходящим по сей день событиям.

В частности, генпрокурора Игоря Краснова просят обратить внимание на заявление Аллы Пугачевой о “холопах”, ставших “рабами”. Также авторы запросов не забыли упомянуть про просьбу артистки о включении ее в реестр иностранных агентов вслед за мужем, который, как и она, считает реализуемые Россией цели иллюзорными.

А еще Алле Пугачевой припомнили то, как она назвала своих критиков “продажными тварями” и “лицемерами”, а также ее участие в фестивале Лаймы Вайкуле в поддержку ВСУ. Известно, что денежные средства, вырученные на мероприятии, были направлены украинским военным.

Таким образом, Алла Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания. Напомним, что сейчас артистка находится в России. Она прилетела ради решения вопросов, связанных с документами. Ходит слух, что певица прибыла для завершения сделки о продаже недвижимости.

К слову, в Кремле уже отреагировали на возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что родные иностранных агентов могут прилетать в РФ, как и другие добропорядочные россияне. Слова представителя приводит сайт VSE42.RU.


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