Мнение: Впечатляющие успехи современной русской науки

Русский учёный Артём Оганов по матери еврей, по отцу армянин. Родился в Днепропетровске, но вырос в Москве, окончил МГУ. В 1998 году уехал работать в Британию, через 6 лет переехал оттуда в Швейцарию, ещё через 6 лет переехал из Швейцарии в США. В 2013, когда Артём Оганов стал одним из главных специалистов планеты по материаловедению, его пригласили на работу в Сколково, где 48-летний учёный работает и сейчас.

Читатели прислали мне ссылку на интервью с профессором Огановым — полтора часа беседы о науке, политике, эмиграции и тому подобном. Я решил уделить видеоролику 10 минут, чтобы понять, что это за люди в кадре, и о чём там вообще идёт речь. Мне было комфортно смотреть в немного ускоренном темпе — 1,25.

Против ожидания, видео меня затянуло, я заварил кофе и с огромным воодушевлением отсмотрел интервью целиком. Рекомендую повторить мой опыт, вот ссылка:

Чтобы подкрепить рекомендацию, перечислю несколько тезисов из интервью. Точных таймкодов не дам, извините, однако видео размечено на фрагменты, так что при желании домотать до нужного места несложно. Итак (пересказываю по памяти, примерно):

1. Господин Оганов — патриот России, вернулся к нам из США вполне сознательно, по Крыму и по СВО придерживается пророссийской точки зрения. В 2022 ученики предлагали профессору переехать в Китай, чтобы пересидеть там горячую фазу прокси-войны, но он отказался, так как уезжать за рубеж, когда страна в опасности, было бы неправильно.

2. Профессор перековался из русофоба в ватника на Западе. В 1998 он уезжал, полагая, будто в России всё плохо, но позже понял, что проблема отнюдь не в нашей стране, и что судьба эмигранта слишком горька, чтобы выбирать её без крайне веских на то причин. Особенно глупо уезжать креативным персонам типа условных Акунина и Земфиры, так как вне русского пространства они никому не нужны.

3. На Украине всё безнадёжно, так как ещё со времён Евромайдана национальной идеей наших соседей стало не «сделать украинцам хорошо», а «сделать русским плохо».

4. Жизнь учёного на Западе несвободна. К примеру, в США большая часть научных работников вынуждена публично поддерживать американскую повестку, любить Байдена и срамцов. Только близким друзьям и во время пьяных приступов откровенности американский учёный может признаться, что на самом деле он республиканец, и что ему очень больно смотреть, как демократы увечат бывшую некогда великой Америку.

5. Каждый переезд в другую страну у господина Оганова шёл с повышением должности и зарплаты. В Швейцарии платили больше, чем в Британии, а в США зарплата стала ещё внушительнее. Разумеется, при переходе в Сколково в 2013 зарплату тоже установили выше американской.

6. Сколково — очень важная для России организация, которая уже стала научным гнездом мирового уровня, на потоке выпускает учёных и генерирует открытия.

7. Артём Оганов занимается материаловедением. С практической точки зрения это означает, например, разработку новых материалов для промышленности. Одно из направлений работы — поиск высокотемпературных сверхпроводников. Там, вообще, длинный список направлений, но я выделил конкретно сверхпроводники, так как они очень важны с практической точки зрения.

8. Как и многие другие учёные, профессор Оганов — глубоко верующий человек, католик.

9. На планете сейчас два главных центра науки, США и Китай, при этом Китай развивается с такой скоростью, что США быстро отступают на задний план.

10. Россия в двойку научных лидеров мира не входит, но дела в современной российской науке тоже обстоят хорошо. Артём Оганов привёл три примера свежих достижений мирового уровня:

— открытие ядерщиками из Дубны доброго десятка сверхтяжёлых элементов (ссылка);

— новый материал для аккумуляторов, разработанный учёными из Сколтеха, который позволяет заменить дорогой литий на дешёвый натрий;

— синтез ряда новых высокотемпературных сверхпроводников командой самого господина Оганова.

11. Никакой изоляции русской науки нет. Во-первых, остриё научной мысли сейчас в Китае, а Китай — наш друг. Во-вторых, русские учёные поддерживают тесные контакты с европейскими и американскими коллегами — санкции и антироссийская пропаганда на Западе мало что изменили в отношениях конкретных исследователей друг с другом.

12. Сила России в том числе и в её многонациональности. Однообразие ведёт к застою — «если все люди одинаковые, они не могут друг у друга учиться». Нужны разные люди, чтобы было, на кого равняться, к кому подтягиваться.

PS. Кстати, по поводу практического применения российских открытий — новых материалов и новых аккумуляторов, например. Петербургский завод Геоскан серьёзно расширил свои мощности, запустив массовое производство квадрокоптеров (ссылка). Разнообразные беспилотники Геоскан выпускает уже давно, в том числе и крупные крылатые модели (ссылка), но раньше их всё же выпускали сериями поменьше, не тысячами.

Геоскан — завод полного цикла, то есть квадрокоптеры разрабатываются и собираются в цехах в Петербурге. Значительная часть компонентов — аккумуляторы, лопасти, многое другое — тоже производится прямо на месте. Из особенностей новой модели: помехоустойчивый приёмник работает на расстоянии до 10 километров, в него встроена защита от антидронового ружья.

Наши геологи, строители и учителя начнут получать первые партии новых квадрокоптеров уже в ноябре.