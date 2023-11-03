Мнение: Банда «Таганские» и убийство Деда Хасана

Новые выпуски программы выкладывал по понедельникам. Но впереди три дня выходных. Решил поэкспериментироавть и выложить программу в пятницу. При этом не с утра.

В Мосгорсуде продолжается судебный процесс над бандой «Таганские». На скамье подсудимых 11 человек. Среди них – лидеры группировки Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович.

Банду обвиняют в совершении девяти убийств, в кражах, в грабежах, в вымогательстве, в мошенничестве, в хранении оружия, в похищении людей и в организации преступного сообщества.

Среди предъявленных обвинений – и убийство 40-летнего адвоката Натальи Вавилиной, которую застрелили 26 апреля 2017 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе Москвы.

Это преступление можно было предотвратить. Если бы в 2013 году Игоря Жирноклеева арестовали за причастность к убийству Аслана Усояна, более известного в криминальном мире под именем Дел Хасан и статусу «вор в законе».

Для ареста Жирноклеева в 2013 году были очень серьезные основания. Именно он предоставил оружие киллеру, который 16 января 2013 года около двух часов дня во внутреннем дворике ресторана «Старый Фаэтон» расстрелял Деда Хасана.

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