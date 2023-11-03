 

Мнение: Банда «Таганские» и убийство Деда Хасана

03.11.2023, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новые выпуски программы выкладывал по понедельникам. Но впереди три дня выходных. Решил поэкспериментироавть и выложить программу в пятницу. При этом не с утра.

В Мосгорсуде продолжается судебный процесс над бандой «Таганские». На скамье подсудимых 11 человек. Среди них – лидеры группировки Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович.

Банду обвиняют в совершении девяти убийств, в кражах, в грабежах, в вымогательстве, в мошенничестве, в хранении оружия, в похищении людей и в организации преступного сообщества.

Среди предъявленных обвинений – и убийство 40-летнего адвоката Натальи Вавилиной, которую застрелили 26 апреля 2017 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе Москвы.

Это преступление можно было предотвратить. Если бы в 2013 году Игоря Жирноклеева арестовали за причастность к убийству Аслана Усояна, более известного в криминальном мире под именем Дел Хасан и статусу «вор в законе».

Для ареста Жирноклеева в 2013 году были очень серьезные основания. Именно он предоставил оружие киллеру, который 16 января 2013 года около двух часов дня во внутреннем дворике ресторана «Старый Фаэтон» расстрелял Деда Хасана.

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Муравьи запутываются в пластиковых волокнах

03.11 / Существует научное объяснение ощущения”эйфории”после бессонной ночи

03.11 / ЦБ обязал всех оформивших льготную ипотеку «вернуть незаконно полученный доход»

03.11 / PhoneArena: флагманы Samsung Galaxy S24 получат новые яркие цвета

03.11 / Мнение: Впечатляющие успехи современной русской науки

03.11 / Мнение: Загадки американских выборов-2

03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Гниющий труп олимпийского движения

03.11 / Ученые НГТУ разрабатывают устройство для общения с северными оленями

03.11 / GSMArena: смартфон Huawei Nova 11SE c камерой на 108 МП оценили в 26 000 рублей

03.11 / Мнение: Немцев заменяют роботы, Швейцария правеет, Германия лидирует по расизму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика