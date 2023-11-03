Мнение: Загадки американских выборов-2



Трамп смотрит на тебя

“Главная загадка выборов-2020 в США – безусловно, то, как они вообще могли состояться в такой конфигурации. Оба главных кандидата – какие-то совсем маловероятные фигуры на такой высоте, а как известно нам из теории вероятности, совпадение маловероятных событий – это так называемое «произведение вероятностей», то есть совсем уж маловероятное событие. Возьмем для начала Трампа. То, что Трамп вообще станет президентом Америки в 2016 году, большинство наблюдателей считали полной фантастикой – настолько, во-первых, все были уверены в несокрушимой мощи Хиллари, а во-вторых – настолько скандальной, неуместной и вообще «не лезущей ни в какие ворота» фигурой представлялся Трамп (которого и в Республиканской партии не хотели воспринимать как своего). Однако первое чудо случилось – Трамп победил в 2016-м.

Ладно. Даже после избрания Трампа мало кто готов был поставить хоть ломаный грош на то, что он «доживет» до следующих выборов президента – настолько велико было предубеждение против него, настолько «неуместным» и «неправильным» президентом он казался. Казалось, буквально с самой инаугурации (или даже до оной) в Конгрессе начали готовить против него – при горячей поддержке почти всех американских медиа, части армии, ФБР и даже военной разведки (!) – процедуру импичмента; люди на полном серьезе делали ставки – просидит ли Трамп в кресле президента хотя бы первый год… хотя бы два года… Это был национальный спорт номер один в США – угадать, на каком году Трампа «с позором» погонят из Белого Дома (а потом, конечно же, и посадят). Комиссия спецпрокурора Миллера «этот день приближала как могла», казалось – еще чуть-чуть… Но он не случился.

Наконец, уже в самый канун выборов Трамп, принципиально игнорировавший маски, заразился-таки коронавирусом; а ведь, как нам ВСЕ говорят, этот вирус особенно смертелен именно для людей в возрасте в районе 80 лет (Трампу 74). Думали – ну всё, не мытьем, так катаньем! Миллеру не удалось – ковид справится! И опять случилось маловероятное событие, чудо №3 – Трамп излечился в какие-то 5 дней и все-таки участвует в выборах!

Теперь Байден. Какие были шансы, что Байден будет участвовать в выборах-2020? Да никаких. Во-первых, все были уверены, что в 2016 году победит Хиллари Клинтон – соответственно, она и должна была, по традиции, баллотироваться на второй срок от демократов. Байден же в том же 2016 году должен был уйти на пенсию и спустя 4 года пребывать в полной уже безвестности и покое.

Но даже не это главное. Какие были шансы, с точки зрения сторонних наблюдателей, что именно Байдена выдвинет Демократическая партия против Трампа? Да тоже никаких. Известно ведь, что в рядах «демократов» по отношению к Трампу, а особенно после его неожиданной победы, бушевали (по нарастающей) просто невероятные по своему накалу негативные чувства – вплоть до того, что многие открыто признавали выбор Трампа президентом «худшим выбором в истории Америки», не проходило дня, чтобы какой-нибудь активист публично не объяснялся Трампу в ненависти, его объвляли чуть ли не исчадием ада и ежедневно клялись, что надо приложить буквально все ресурсы, силы и возможности, лишь бы избавить американский Белый дом от такого ужасного чудовища.

То есть выборы-2020 задолго до начала кампании уже были объявлены судьбоносными, под девизом типа «победить Трампа или умереть». 4 ноября 2020 года в разгоряченном представлении многих и многих представал некой смесью Рагнарёка и Армагеддона, «финальной битвой Добра и Зла», где от имени Зла выступал сам Князь Тьмы по имени Трамп. Понятно, что для настолько решающей битвы охваченные почти религиозным экстазом «демократы» должны были бы, по идее, выставить какого-нибудь впечатляющего Воина Света – потрясающего (в том числе своей толерантностью) молодого красавца-джедая… лучше всего подошел бы, конечно, второй Джон Кеннеди (которого во время оно обожала вся Америка, включая даже республиканцев).

И кого же выставили против Князя Тьмы в качестве нового Джона Кеннеди?! Блин – старика Байдена, которому два года до 80-летнего возраста, причем, что особенно пикантно, он именно на этот возраст и выглядит, и держится, и демонстрирует, говоря мягко, когнитивные способности!

То есть у Трампа, славящегося своими навыками и обаянием шоумена первой величины, было только одно очевидно слабое место – возраст: все-таки 74 года, это многовато для политического деятеля даже в толерантной Америке. И что же Демпартия, которой надо побеждать во что бы то ни стало? Она выставляет против старого рыжего черта своего Джо Байдена, который ЕЩЕ СТАРШЕ! Мог ли кто-то заранее предсказать такой исход? Если включать логику хотя бы по самому минимуму – очевидно, нет.

И мало того, что Байден стар – старше Трампа; мало того, что у Байдена со всей очевидностью уже начались старческие процессы распада в коре головного мозга (а Альцгеймер имеет свойство довольно быстро прогрессировать, если уж начался); мало того, что Байден – классический «политикан», всю жизнь отиравшийся в коридорах власти и не имеющий никаких особых достижений в послужном списке; но, ко всему прочему, он еще и – предвидя, видимо, свой скорый уход на пенсию – на последнем сроке Обамы, служа у него вице-президентом, позволил себе «пошалить» и откровенно «прижать» себе несколько миллионов долларов в качестве откровенных взяток в курируемых им регионах – на Украине и в Китае; такой был «дембельский аккорд». То есть и сам Байден даже в мыслях не держал, что ему еще придется после 2016 года куда-то там баллотироваться!

Однако невероятное случилось: достали именно Байдена, во всех отношениях уязвимую, чрезвычайно удобную для Трампа фигуру – и выставили против «исчадия зла»! Как же все это понимать? Почему Байден? ЭТО теперь ваш Джон Кеннеди?!

От республиканцев – непонятно, почему Трамп, ведь он реально чрезвычайно раздражающая, одиозная фигура, этакий «Рейган наоборот»: если Рейган умел даже своих врагов располагать к себе, то Трамп даже друзей и сторонников все время свое президентства выбешивает так, что они от него уходят пачками (и пишут потом разоблачительные книги).

От демократов – тем более неясно, почему Байден; старик, на глазах впадающий в деменцию, к тому ж по уши в дурно пахнущих аферах, реальный «мальчик для битья» у Трампа и его команды.

Со стороны обеих партий все выглядит, как какая-то взаимная игра в поддавки, как будто их реальная цель – как-то понезаметнее «слить», сбросить противникам пост президента, обжигающий руки, как горячая картошка…

Царство абсурда, одним словом. Естественно, при желании все «непонятки» можно объяснить кучей разных элегантных и не очень способов, ссылаясь на разного рода инсайды и приплетая разные привходящие обстоятельства (например, в России, да и не только у нас, очень модно объяснять все внешние события, упоминая Путина – Путин-то, Путин-сё, Путин и Трампа назначил, и Байдена ему подобрал в спарринг-партнеры, «а кто ж еще?»). Но тут уместно вспомнить старый, но мудрый анекдот… Разговаривают два политолога. Один другого спрашивает, находясь в крайнем раздражении:

– Слушай, да что вообще происходит?? Что творится-то вокруг?! Ничего не понимаю!!

– Нуу, как тебе объяснить… – тянет второй.

– Да нет, объяснить-то я и сам могу, всю жизнь этим занимаюсь. Я ведь ПОНЯТЬ хочу!!

Другое «умное» объяснение абсурдного Байдена привлекает загадочного социалиста Сандерса: дескать, никто, конечно, в верхушке «глобалистов» никакого Байдена, конечно, не хотел – но и они были поставлены перед фактом, что, если не Байден, тогда на праймериз победит «социалист Сандерс» (который старше даже Байдена), и уже Сандерс устроит с Америкой такое, что на его фоне и Трамп покажется душкой…

Объяснение про Сандерса хорошее, но и оно ничего не проясняет, а лишь создает новые вопросы: почему совсем уж древний Сандерс? Чем он так мил американскому лево-черному избирателю?! А где же молодые и прыткие будущие Кеннеди среди «демократов», почему их бьют два старикана, «где все?!»

Некий ответ дает внимательное изучение состава последних праймериз Демпартии: действительно – там были «два могучих старика», Байден и Сандерс… и довольно много разнообразных фриков в модном в этой среде «стиле меньшинств»: странные женщины, еще более странные геи-мужчины. В этом параде фриков действительно не просматривалась альтернатива Трампу – там была как будто другая лига.



Джо Байден

Так почему же все-таки нет Кеннеди и Рейганов, а есть только ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ПЕРСОНАЖИ? Ведь страна Америка велика и обильна? Почему ж там только Трамп с Байденом, а за их спиной старец Берни, голубой «мэр Пит» и вот эта полуиндейская фальшивая принцесса с сомнительным прокурорским прошлым?

Я думаю, все дело, как ни странно, в «количественном смягчении». Америка уже 10 лет, с прошлого кризиса, живет на доллары, триллионами рисуемые ФРС (это и называется «количественное смягчение»). Эти «воздушные» доллары нарушают все рыночные пропорции – держат на плаву тех, кто должен бы утонуть, не дают всплыть тем, кто должен бы плавать.

Отсюда и это состояние абсурда. Причем, как нетрудно понять из вышеизложенного, при любом исходе выборов этот абсурд будет только нарастать (2020)

Написал эту заметку день в день 3 года назад, 3 ноября памятного 2020 года – то есть буквально за несколько дней до выборов президента США (ставших едва ли не самыми скандальными в новейшей истории). По-моему, подборка “удивлений” оказалась достаточно убедительной, явная нелепость участия именно таких кандидатов в президенты показана выпукло. И что же?

Републикую ее сейчас, за год до уже следующих президентских выборов в Америке. С очень высокой вероятностью в них снова будут участвовать… Трамп и Байден!! Те же двое из ларца! Если вдуматься, абсурд какой-то совершенно невероятный. Как будто заезженная пластинка никак не может соскочить и вести мелодию дальше. Мы просто привыкли и не замечаем, до какой степени абсурдно и нелепо происходящее вокруг.

Остается только повторить вопрос, который прозвучал в цитируемом тексте 3 года назад:

“Так почему же все-таки нет Кеннеди и Рейганов, а есть только ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ПЕРСОНАЖИ? Ведь страна Америка велика и обильна? Почему ж там только Трамп с Байденом, а за их спиной старец Берни, голубой «мэр Пит» и вот эта полуиндейская фальшивая принцесса с сомнительным прокурорским прошлым?”