 

Рупор кремлевской пропаганды: Гниющий труп олимпийского движения

03.11.2023, 18:50, Разное
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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) ответили на вопрос, в чем разница между отстранением России от международных соревнований и ситуацией между Израилем и Палестиной.

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии» представитель МОК

Вы можете убивать в любых количествах женщин и детей, главное, чтобы не во время "олимийского перемирия"(что это???)
Для тех, кто еще не понял, что олимпийское движение нынче представляет собой гниющий труп на оруэлловском скотном дворе.

Источник: Colonel Cassad


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