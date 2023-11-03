 

Ученые НГТУ разрабатывают устройство для общения с северными оленями

03.11.2023, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Учёные Новосибирского государственного технического университета разработали уникальное устройство, позволяющее установить связь с северными оленями. Этот прорыв в науке открывает новые возможности для исследований и взаимодействия с животным миром.

Идея создания такого устройства возникла в результате наблюдений учёных над поведением северных оленей и их коммуникацией. Оказалось, что эти животные обладают определёнными звуками, которые используют для передачи информации друг другу. Учёные решили изучить эти звуки и разработать специальное устройство, которое будет способно перехватывать и расшифровывать их.

Работа над проектом была трудоёмкой и включала в себя множество экспериментов и исследований. Учёные проводили многочасовые наблюдения за северными оленями, записывали и анализировали их звуки, а также проводили специальные тесты на обнаружение определённых сигналов. В результате, было выявлено несколько основных звуковых сигналов, которые использовали олени для передачи определённой информации: сигнал тревоги, призыва к бегству, предупреждения о возможной опасности и сигнал межличностного общения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / GSMArena: смартфон Huawei Nova 11SE c камерой на 108 МП оценили в 26 000 рублей

03.11 / Мнение: Немцев заменяют роботы, Швейцария правеет, Германия лидирует по расизму

03.11 / Мнение: Мент не покорил Кавказ

03.11 / Мнение: О брутальных откровениях Путина… Украина сама виновата, а «у нас выбора не было»?

03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Родственники иностранных агентов могут приезжать и уезжать из России

03.11 / Смартфон сам удалит экстремистов с фотографий: Минцифры выдвинуло новые требования к электронике

03.11 / Древнейшая в мире пирамида обнаружена в Индонезии

03.11 / Роналду посмеялся над познаниями Усика в английском языке

03.11 / GSMArena: презентация Samsung Galaxy S24 запланирована на 17 января 2024 года

03.11 / “Хочу – даю, не хочу – не даю”: Лада Дэнс сделала откровенное заявление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика