 

GSMArena: смартфон Huawei Nova 11SE c камерой на 108 МП оценили в 26 000 рублей

03.11.2023, 18:20, Разное
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Компания Huawei представила в Китае новый смартфон среднего ценового сегмента Nova 11SE. Этот аппарат имеет довольно неплохие характеристики, пишет GSMArena.

Экран Nova 11SE составляет 6,67 дюймов и использует технологию OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления в 90 Гц. На экране также присутствует небольшой вырез для фронтальной камеры с разрешением 32 МП, способной записывать видео в разрешении 1080p.

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680, работающим на частоте до 2,4 ГГц и изготовленным по техпроцессу 6 нм. Объем оперативной памяти не уточняется, но встроенной памяти доступно 256 или 512 ГБ.

Нова 11SE имеет ультратонкий корпус толщиной всего 7,39 мм и весит 186 граммов. Внутри находится мощный аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт.

Смартфон работает на операционной системе HarmonyOS 4 от Huawei. Он также оснащен NFC и двойным лотком для SIM-карт.

В Китае Nova 11SE уже доступен для приобретения, его стоимость начинается от 1999 юаней.


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