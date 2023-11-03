Почему собравшая вещи жена Николаева улетела из России: озвучена причина

Жена маэстро Игоря Николаева непрозрачно намекнула на своей странице в соцсети, что уехала из России. Юлия Проскурякова разместила видео на солнечном пляже с белым песком, где в море плещутся радостные отдыхающие. На фоне огромного колеса обозрения эта картинка выглядит впечатляюще: кажется, что через экран ощущается дуновение теплого южного ветра.

Проскурякова назвала видео “С добрым утром”. Вероятно, что у Юлии нет повода для грусти – отдых удался. Стало ясно, почему жена Николаева собрала вещи и улетела из России – певица отправилась в отпуск и решила посетить солнечный Дубай. Однако осталось неясным, полетела ли она в одиночестве или с семьей. Об этом Юлия умолчала.

В скором времени жена Игоря Николаева вернется в Москву. Об этом говорит следующая публикация со словами: “И сразу в аэропорт! Обратно в Москву. Холодно там?”.

Напомним, что Юлия Проскурякова – третья жена композитора Игоря Николаева. Супруги счастливы в браке 13 лет и у них родилась дочь Вероника. Ранее “Дни.ру” писали о том, что жена музыканта заявила о другой женщине артиста. А совсем недавно Юлия Проскурякова снялась в фильме “Слезы осушит ветер” на телеканале “Домашний”.