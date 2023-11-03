Мнение: Немцев заменяют роботы, Швейцария правеет, Германия лидирует по расизму

1. В Германии, как и в России, серьёзный дефицит кадров на рынке труда, и его не помогают решить даже многочисленные мигранты, постепенно замещающие коренное немецкое население. Проблема в пособиях — едут не те, кто могут работать, а те, кто могут сидеть на социалке и издеваться над коренным населением. Однако немцы считают, что решение у проблемы есть (ссылка):



В Европе начали заменять роботами поколение послевоенного беби-бума. Грязную и опасную ручную работу стали автоматизировать из-за острого дефицита на рынке труда в Германии, сообщает Reuters.

По данным Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK), в июне в стране было незанято около 1,7 миллиона рабочих мест. Более половины компаний борются за заполнение вакансий, что обходится росту крупнейшей экономики Европы почти в 100 миллиардов евро (109 миллиардов долларов) в год. Компенсировать нехватку рабочих рук частично помогли увеличение числа работающих женщин и резкий рост иммиграции. Однако из-за ухода беби-бумеров на пенсию к 2035 году численность работников может сократиться на семь миллионов человек.

Компании все чаще используют роботов в связи со старением населения Германии. Роботы обеспечивают выживание компаний, которые видят, что их будущее находится под угрозой из-за нехватки персонала, пояснил управляющий директор FANUC, поставляющей предприятиям роботов, Ральф Винкельманн. Использование труда машин ведется не для быстрого сокращения расходов, а чтобы сделать работу «более здоровой, интересной и безопасной», объяснил представитель немецкого профсоюза IG Metall.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предлагал увеличить число мигрантов в стране, чтобы справиться с падением производства и старением населения. По его словам, без притока иммигрантов невозможно преодолеть «серьезные структурные проблемы» в экономике Германии.

Что же, теоретически это возможно, робототехника достаточно продвинута, чтобы в разы повысить эффективность многих профессий. Вопрос только в окупаемости: умные роботы всё ещё стоят слишком дорого, чтобы стать по-настоящему массовыми.

2. В Европе правые партии одерживают победу на выборах не только в Венгрии. В Швейцарии, например, правые вновь победили, улучшив свой результат по сравнению с прошлыми выборами (ссылка):



В Швейцарии 22 октября состоялись парламентские выборы. Их выиграла «Народная партия Швейцарии» (SVP), следует из результатов в 25 из 26 кантонов страны. Правые набрали около 29% голосов, став первой по количеству мест силой в Национальном совете Швейцарии — нижней палате парламента. RTVI рассказывает о том, как победа SVP скажется на внешней политике Швейцарии, ее отношениях с ЕС и НАТО и позиции страны по украинскому конфликту.

«Явный результат выборов является сигналом для всех партий: швейцарская политика должна измениться по ключевым вопросам. Политическая драма левых розово-зеленых последних лет наносит ущерб Швейцарии», — сообщила «Народная партия Швейцарии» после публикации результатов. SVP известна как партия правого популизма, которая выступает за ограничение иммиграции в страну и за сохранение нейтралитета Швейцарии во внешней политике, снижение налогов и государственных расходов.

SVP на 10% опередила Социал-демократическую партию Швейцарии, занявшую второе место по итогам выборов. SVP занимает первое место на выборах в седьмой раз подряд, начиная с парламентских выборов в 1999 году. В этот раз партия набрала на 3% больше голосов, заняв 62 места в Национальном совете из 200 — на 9 мест больше, чем в 2019 году.

На Западе значительная часть населения устала от повесточки. Однако кардинального разворота ждать не стоит, швейцарские правые такие же безнадёжные вассалы США, как и швейцарские левые. Независимых политиков в современной Европе почти нет.

3. Прошло уже 78 лет после поражения Гитлера, но расовые предубеждения в Германии всё ещё сильны (ссылка):

Германия оказалась самой расистской страной Евросоюза, сообщает Das Erste.

В ходе исследования 76% опрошенных с африканскими корнями заявили, что становились жертвами расизма в ФРГ именно из-за своего происхождения и цвета кожи.

Более половины темнокожих сталкивались с дискриминацией при поиске работы, 74% — при поиске жилья. Многие пожаловались на ущемление их прав уже на работе.

Директор Агентства ЕС по основным правам Майкл О’Флаэрти назвал результаты опроса «шокирующими» и призвал союз принять меры, чтобы темнокожие «могли осуществлять свои права, не подвергаясь расизму и дискриминации», передаёт @ino_tv.

Полагаю, проблему Германии можно решить, если завезти туда побольше беженцев из Африки. Когда потомки тевтонов останутся в Германии в меньшинстве, их старые привычки не будут уже так сильно портить репутацию Европейского Рейха.