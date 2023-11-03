Мнение: Мент не покорил Кавказ

Кавказ оказался сильнее



В.Васильев: едва просидел половину срока

Недавно написал текст о том, что «Кавказ – наша российская Газа». В нем, в частности, привел довольно шокирующие цифры неуклонного уменьшения доли русского населения во ВСЕХ республиках Кавказа, включая и «православную» Северную Осетию. Причем отток русских идет – постепенно, но неумолимо – даже не то что с 1991 года, но, судя по всему, начался он гораздо раньше и продолжается уже лет 80.

Однако нельзя сказать, что российское правительство совсем уж никак не сопротивляется тренду. Собственно, обе «чеченские войны» в 1990-х с натяжкой можно было бы отнести к попытке как-то переиграть ситуацию, переломить тренд, “сделать Кавказ снова русским”. (результат, правда, все равно оказался противоположным). А из новейших потуг «вернуть Кавказ в Русский цивилизованный МирЪ» стоило бы отметить масштабную операцию, проводимую Москвой с 2018 года в Дагестане. Да-да, именно в Дагестане! Нет сомнений, что в какой-то момент Кремлем овладела завиральная идея превратить Дагестан в своего рода «Витрину Цивилизации и Русского Мира на Кавказе», и за Дагестан взялись со всей федеральной мощью, без этого вашего либерального рассусоливания: на него выделили огромные ресурсы, в том числе (или даже в первую очередь!) силовые.

В Дагестане (видимо, как в одной из самых коррумпированных республик в РФ) решили провести грандиозную «чистку», пересажать там всех «невзирая на лица», поставить всех новых, честных, если надо – занять людей из «равнинной России», не жалеть усилий… ну и, видимо, превратить в итоге горную республику в «город-сад», после чего гордо предъявить результат и, возможно, потом распространить эту практику и на другие субьекты Федерации.

Почему об этом никто не знает? Сообщения проскальзывали, но, видимо, Кремль сам был не очень уверен в успехе, и поэтому вел свои «реформы» в режиме этакого радиомолчания, без помпы. Проводили-то их силовики, а силовики, как мы знаем, органически не переносят «шумиху», как они это называют (да и не умеют «в пиар»). Но цель была, очевидно, среди прочего – утереть нос «либералам», показать им, «как надо делать реформы и наводить порядок!»

Всё закончилось, увы, «пшиком». И те, кто в Кремле всё это затевал, наверно, не один раз перекрестились, что не стали раздувать ажиотаж, и предпочли сделать вид, что «а ничего и не было». Им повезло – российская публика, инертная и апатичная как тяжелобольной человек, действительно ничего так и не заметила.

Но заметил я. В ЖЖ я, получилось, вел своего рода летопись «реформ в Дагестане» – с возрастающим удивлением наблюдал, что там творилось, и, что греха таить, втайне надеялся, что за реформатором Васильевым действительно что-то стоит, кроме апломба, и что у «федералов» что-то все ж получится… Решил сделать подборку своих записей в ЖЖ «про Дагестан». Проследим вместе за крайне поучительным ЭкспериМЕНТом!

Итак, в начале 2018 года нежданное событие: в Дагестан «десантируют» довольно известную федеральную фигуру из «силовиков» – Владимира Васильева, некогда замминистра Внутренних дел РФ, полковника милиции. Он родился в Подмосковье, всю жизнь в Москве, но (как многие узнали с удивлением) у него отчество «Абдуалиевич» – и, видимо, в Кремле посчитали, что с таким отчеством он легко найдет общий язык с жителями Дагестана (даром что его отец – казах). Задача «внедрить» Абдуалиевича облегчалась тем, что в Дагестане сохранили порядок назначения главы региона, так что муторной имитацией «выборов» заниматься не пришлось. Васильева делают главой Дагестана при полной покорности местных жителей.

Я реагирую на это в своем ЖЖ оперативно, заметкой «Мент покоряет Кавказ». В успех нового назначенца не верю, но – заинтригован.

2 февраля 2018. «Мент покоряет Кавказ».

“C несколько, признаюсь, опасливым интересом наблюдаю за тем, что сейчас происходит в Дагестане. Там недавно назначенный губернатор-полковник Васильев, сам выходец из МВД, взялся за дело круто – «посадки начались». Арестовали уже мэра и главного архитектора Махачкалы, а также чуть ли не все правительство Дагестана в полном составе. «Задержанных доставили в местный офис ФСБ», как пишут в новостях.

Ну-ну. Нет, с одной стороны, борьба с коррупцией и беспределом – дело хорошее, кто б спорил. Но… как бы это сказать-то помягче… не превратит ли ретивый мент нам Дагестан в итоге во что-то вроде прежней Чечни? Если там продолжать всех сажать силами ФСБ – не придется ли в скором времени на помощь ФСБ привлекать уже армию?

Ведь кто такой Васильев для местных? Его там никто не выбирал, внутренней поддержки у него нет, чистый «варяг». И он там старательно ворошит осиное гнездо. Хорошо, если он знает, что делает – а то ведь Кавказ дело тонкое.

Одна надежда, что дагестанцы – не чеченцы, бузить не будут».

17 февраля 2018. Пишу заметку «Победа навальнизма в отдельно взятой республике» – оптимизма у меня прибавляется.

«Не знаю как вы, а я с большим интересом слежу за последними событиями в Дагестане – всеми этими массовыми посадками на уровне мэров, премьеров и вице-премьеров «за коррупцию». «В республику прибыла спецгруппа из 38 прокуроров» (сразу вспомнились приснопамятные «38 снайперов» от Бориса Ельцина), «Выемки документов проходят почти во всех министерствах и службах», и даже «в Дагестане заменен весь личный состав ДПС – на дежурство направлены командированные из других регионов сводные группы полиции и Росгвардии». Феерия!

Хотя и непонятно, почему именно ДПС. Чем именно они так не угодили?

А так, в целом – воплощенная мечта Навального: у него ведь идеология проста – чем и привлекает многочисленных сторонников: кругом воры и жулики (с этим все согласны), поэтому надо, чтобы на место Самого Главного пришел кто-то Очень Честный – и отдал приказ пересажать всех воров и жуликов! И да, конечно, еще одна народная мечта – «уволить всех гаишников!» В Дагестане все и делают по указанному рецепту. Надо ожидать, что после этого наступит, наконец, долгожданное ЩАСТЬЕ. Пусть и в одном, отдельно взятом Дагестане. Ведь всех «плохих» арестовали – чего ж боле?

Правда, тут уже вылезает маленькая непонятка: а откуда взять замену? Кого ставить на смену негодяям и ворам?

Это ведь, на самом деле, философский, почти экзистенциальный вопрос. Вот приехал Васильев, пересажал все правительство и мэрию Махачкалы, уволил всех гаишников. Прекрасно. Но как понять, кем их заменить, причем так, чтобы новые стали ЛУЧШЕ старых? Чтобы они были, как народ любит это называть, ЧЕСТНЫЕ?

Есть ощущение, что уже на этом вопросе вся «реформа Дагестана» должна была бы закончиться, не начавшись. Если бы, конечно, у нее в самом деле были такие наивные цели…» и т.д.

Наступает лето 2018 года – я продолжаю держать руку на пульсе, а с Дагестаном и вокруг него события становятся всё удивительнее. Я уже вообще не знаю, что и думать.

Моя заметка от 28 июня 2018 года с характерным названием «Разгром Дагестана».

«Для широкой публики проходит в основном незамеченной весьма масштабная операция России на Кавказе, которую в чем-то можно сравнить с чеченскими войнами 90-х. Только на этот раз “обрабатывают” соседнюю с Чечней республику, и делают это не военными, а полицейскими средствами. Но смысл тот же – это “покорение” республики через насильственную смену ее “элит” – на, как считается, более лояльные.

В Дагестане поставили, наплевав на предрассудки, русского губернатора, разогнали все тамошнее правительство, часть посадили; нагнали “варягов” – в общем ввели “внешнее управление” в чистом виде; затем пошли глубже – уже в Москве нанесли удар по группе “Сумма” с братьями Магомедовыми, через родственные связи (сестрицу Зумруд) имевших прямой выход на верхушку правительства (Дворкович-Медведев); что делать – заодно сняли и Дворковича. А недавно пошли и совсем глубоко – добрались до семейства Абдулатиповых: брата Рамазана Абдулатипова не выпустили из страны (!), у самого Рамазана (предыдущий глава республики) провели обыски и допросили его. Другими словами, оба на грани ареста, в добавление к уже сидящим Магомедовым.

Честно говоря, у меня в эти полгода непреходящее удивление: а что, так можно было?! То есть вот так просто – взять всех и тупо пересажать, а “на Дагестан” посадить “людей из Тамбова” (в буквальном смысле)? А как же “национальное своеобразие Кавказа”, “знание специфики”, “гордый нрав горцев”, вот это вот всё?

По сути, в Дагестане ввели “прямое президентское правление”, единственно – не произнося этого вслух. Это длится уже больше полугода, и пока, насколько можно судить, нет никаких эксцессов, все тихо-мирно рассаживаются по тюрьмам или работают на “русского губернатора”.

В связи с этим только два вопроса: во-первых, зачем это было сделано? И во-вторых – как долго это продлится. Пока же все выглядит “как для учебника”.



Ну и ну! События, однако, летят вперед. «Очищенный от коррупции» в соответствии с лучшими рекомендациями Навального Дагестан вступает в 2019 год. Уже в начале года я тоже обращаю внимание на Дагестан – и с удивлением замечаю, что… ничего не изменилось! Пишу недоуменную заметку «Провал операции Дагестан» от 16 января 2019 года:

«Интересная информация с телеграм-канала “Кавказ Ликбез”:

“Счетная палата, подводя итоги прошедшего года, оценила, что Дагестан потерял 37 млрд. рублей – это вскрытый и посчитанный ущерб. И это почти 50% (!) от дотации федерального центра, которая в 2018 году составила в адрес Дагестана 75,3 млрд рублей …

Какого состояния Дагестан в целом лишился из-за коррупции, посчитать сложно. Специалисты Счетной палаты вполне допускают, что разворовать могли до 90% перечисленных в регион денег. Бюджет Дагестана на 2019 год утвержден депутатами в размере 106,4 млрд. рублей, из которых 80,2 млрд. рублей составляют перечисления из федерального бюджета”

Ну, не буду даже говорить про то, что бюджет горной республики на 80% дотируется из Москвы – про это все и так уже давно плешь проели. Цифра, конечно, какая-то совершенно несуразная, совершенно непонятно, какой в ней может быть смысл (тем более, что всё все равно разворовывается, то есть эта благотворительность даже не поднимает реальный уровень благосостояния)

Тут интереснее другое – тема, про которую я пишу давно – наблюдение за экспериментом по так называемому “наведению порядка” в одной отдельно взятой республике Кавказа. Дагестан ведь фактически взяли на прямое федеральное управление, первым из всех регионов: Путин поставил им абсолютно чужого, почти русского губернатора, ОМОН и ФСБ начали там проводить почти войсковые по размаху операции с целью “посадить всех коррупционеров”, пошли реально почти повальные посадки. Даже почти всю тамошнюю милицию разогнали, а патрулировать прислали целые подразделения ментов из русских областей. То есть, называя вещи своими именами, в Дагестане ввели практически оккупационный режим.

Эксперимент провели с размахом и захватывающий. Но каковы итоги?

И тут возвращаемся к результатам проверки Счетной Палаты: 35 млрд. из выделенных уже в 2018 средств – разворовано, “разворовать могли до 90% перечисленных в регион денег”.

Какие-то цифры совсем обескураживающие, признаться. Добавим сюда, что и сумма федерального трансферта уже в “зачищенную” от “коррупционеров” республику не уменьшилась, а даже выросла еще на 5 млрд. рублей. То есть и финансовой выгоды никакой.

Но как же так? Ведь всех, вообще всех, тотально, пересажали! Русский губернатор! Прямой контроль силовиков! Практически прямое президентское правление! И опять – украли то ли половину, то ли все 90% выделенных денег. Миллиард долларов, стало быть. Хотя – кто ж мог красть? Что ж там, сам воздух, что ли, такой?»

И уже в завершение той записи прихожу к печальному выводу: «Корень зла – не в регионах, основные деньги воруют в Москве (естественно). Но вводить федеральное правление в руководстве самой Федерации, понятно, нельзя – некому. Вся “операция” по Дагестану была с самого начала безнадежной затеей. А есть и вторая причина, которая, возможно, еще важнее первой. Вся система управления такова, что без коррупции и тотального воровства она просто не в состоянии работать. Поэтому менять кадры можно до посинения – «от перемены мест слагаемых сумма (“Сумма” братьев Магомедовых) НЕ МЕНЯЕТСЯ».

Как бы послушав меня, 28 января 2019 года Васильева выводят из членов Президиума Госсовета РФ – то есть подают явный сигнал, что теперь он в глазах Москвы никакой не брандмейстер, а такой же как все – простой топорник. Ну а в октябре 2020 Васильев (сам или «попросили») бесславно уходит с поста Главы Дагестана. В итоге он там проработал лишь 2,5 года – половину срока. Ничего «реформировать» в Дагестане не получилось.

Не знаю, как там в Дагестане тамбовские гаишники; прижились – или так же, как Васильев, вернулись к себе в Тамбов несолоно хлебавши? Об этом история (в моем лице) умалчивает.