Мнение: О брутальных откровениях Путина… Украина сама виновата, а «у нас выбора не было»?



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Российский президент Владимир #Путин на встрече с членами Общественной палаты был неожиданно откровенен и резок. То ли сыграла роль общая информация оттуда, то ли присутствие «палатников» из новых регионов развязало главе государства язык. Наговорил он изрядно, и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан наверняка изрядно пополнил свою папочку.

Впрочем, а кого сейчас этот МУС волнует? Есть дела поважнее…

Из главных откровений.

Обращаясь к предыстории нынешнего конфликта, Владимир Путин неожиданно заявил: «Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. Но надо было людей [в Крыму] защищать от этой мрази нацистской». То есть, типичное такое мнение мачо — #самадуравиновата.

И вот из этого можно сделать вывод, что #Крым был просто местью за свержение «пророссийского» Виктора Януковича в 2014 году. Наверняка те, кому надо, именно такой вывод и сделают. А ещё можно сделать вывод, что при нормализации отношений к вопросу о статусе Крыма можно будет вернуться. И некоторые как раз такой вывод и сделают, правда, отложат его до лучших времён.

А ещё прозвучал вопрос одного из присутствующих, с неожиданной дерзостью поинтересовавшегося: а если бы глава государства знал, что спецоперация пойдёт именно так, принял бы он то же самое решение 24 февраля прошлого года? Отвечая на него, Владимир #Путин был краток: «У нас другого выбора не было». И это снова возвращает к теме «бытового насилия». Только уже с тэгом #онасамаменявынудила. Не оригинально.

И эти откровения тоже лягут в папочку.

Здесь можно было бы поставить точку. Но…

Разве Владимир Путин не понимает, как именно сказанное может быть и непременно будет использовано против него?

Вряд ли.

То есть, откровенничая, он де-факто признаёт, что ему уже «всё равно».

И вот это, наверное, уже самое страшное во всём сказанном?

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