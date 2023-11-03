 

Рупор кремлевской пропаганды: Родственники иностранных агентов могут приезжать и уезжать из России

03.11.2023, 17:45, Разное
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Так вот кого искали на самом деле в двигателе самолета в Махачкале…
Кремль сегодня подтвердил, что родственники иностранных агентов (типа Галкина) могут спокойно приезжать и уезжать из России. Законом это не возбраняется.

«Родственник иноагента, во-первых, именем нарицательным не является и не должен являться. Второе: российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять — это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира»
(с) Песков

Ну как бы да, Пугачеву иностранным агентом не признавали. Но осадочек все равно присутствует.

Источник: Colonel Cassad


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