Смартфон сам удалит экстремистов с фотографий: Минцифры выдвинуло новые требования к электронике

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выпустило приказ, согласно которому с июня 2024 года на все смартфоны и цифровые фотокамеры, реализуемые в России, должно быть предустановлено программное обеспечение с интеллектуальной функцией «Чистка рядов».

Уже разработанный отечественными специалистами алгоритм сканирует фотографию и сличает попавших на нее людей с портретной галерей экстремистов и иностранных агентов. Экстремисты и террористы автоматически ретушируются, а рядом с изображением иностранного агента помещается соответствующая плашка.

Предполагается, что новая функция значительно упростит групповую портретную съёмку и сделает безопаснее работу уличных фотографов.

Инновация уже стала предметом бурного обсуждения в профессиональном сообществе. Так, в одной из публикаций на «Хабре» её автор аргументированно доказывает, что в основе «отечественной» разработки на самом деле лежит созданный в Великобритании модуль Orwell, а государственного заказчика снова обманули или вовлекли в коррупционную схему. Власти уже отреагировали на эту информацию и объявили в розыск разработчика, вскрывшего махинацию.

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