 

Древнейшая в мире пирамида обнаружена в Индонезии

03.11.2023, 17:27, Разное
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На просторах Индонезии, в ее удивительных джунглях, среди древних тайн и загадок, археологи обнаружили удивительную архитектурную находку. Футух Чатамузза, специалист по истории искусства древних цивилизаций, проводил исследования в районе бывшего поселения неизвестного племени. И это исследование привело его к удивительному открытию – самой древней пирамиде в истории человечества.

Древняя пирамида, которую назвали “Творение богов”, по размерам превосходит все Индонезийские пирамиды, ранее известные ученым. Она является колоссальным сооружением, высота которого превышает 100 метров, а его основание около 200 метров в ширину. Пирамида оказалась не только самой большой в стране, но и одной из самых величественных в мировой истории.

Археологи сразу же приступили к изучению уникальной находки и обнаружили, что пирамида имеет необычную структуру, о которой не было упоминаний ни в одном историческом источнике. Она состоит из нескольких платформ, каждая из которых имеет свое назначение и символизирует разные аспекты жизни древних жителей Индонезии. Каждую платформу украшают уникальные рельефы, оставившие потомкам информацию о древней культуре и верованиях.


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