GSMArena: презентация Samsung Galaxy S24 запланирована на 17 января 2024 года

Как пишет GSMArena, Samsung планирует представить свою новую серию флагманских смартфонов Galaxy S24 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое намечено на 17 января 2024 года. Это подтверждается данными, полученными от южнокорейского издания Biz SBS.

Инсайдер Ice Universe ранее утверждал, что мероприятие состоится 18 января, но GSMArena считает, что оба источника вероятно правильны, и разница в датах может быть связана с разницей в часовых поясах между США и Южной Кореей.

Слухи о внешнем дизайне смартфонов Galaxy S24 указывают на то, что они будут иметь небольшие изменения по сравнению с предыдущими моделями. С большой вероятностью новинки Samsung получит титановый корпус, также появились утверждения о том, что модель Galaxy S24 Ultra будет иметь плоский экран без изогнутых краев.

По всей видимости, все модели в серии Galaxy S24 оснастят новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, который на данный момент доступен только в смартфонах Xiaomi 14 и 14 Pro.