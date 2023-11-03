 

“Хочу – даю, не хочу – не даю”: Лада Дэнс сделала откровенное заявление

03.11.2023, 17:00, Разное
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Настоящий успех пришел к будущей звезде в 1993 году, когда она выпустила песню Baby Tonight. Она стала настоящим хитом и звезда смогла получить признание как в России, так и за рубежом. Эта музыкальная композиция стала ее визитной карточкой и до сих пор остается одной из самых популярных песен Лады Дэнс.

Летом певица попала в серьезную автомобильную аварию. Она ехала на своей машине после концерта и ее водитель врезался впереди столкнувшиеся машины. В результате аварии Лада Дэнс получила серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов.

После этой аварии Лада Дэнс провела несколько недель в реабилитации, чтобы вернуться к своей музыкальной карьере. Она сделала все возможное, чтобы восстановить свое здоровье и вернуться на сцену. Певица смогла преодолеть трудности и продолжить свою карьеру, став еще более популярной и уважаемой артисткой.

Как известно, многие звезды российской эстрады любят перепевать ее популярную песню Baby Tonight. В интервью с Пятым каналом Лада Дэнс сделала откровенное заявление. Как оказалось, артистка выбирает сама кто достоин исполнять ее музыкальную композицию, а кто нет.

Например, Ольга Бузова часто на своих концертах поет произведение артистки. Лада Дэнс призналась, что ведущая “Дом-2” получила разрешение от исполнительницы Baby Tonight исполнять хит.

“Перепевает, потому что есть разрешение. А кому-то мы не разрешаем перепевать. Потому что я и композитор вместе с Величковским, и права у меня 50/50, хочу — даю, не хочу — не даю”, – рассказала Лада Дэнс.

Ранее “Дни.ру” писали, что на теле вышедшей в свет в дырявых колготках Лады Дэнс обнаружили странную деталь.


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