 

Ученые установили,что оптимальная продолжительность сна составляет не восемь часов

03.11.2023, 16:10, Разное
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Последние исследования ученых сотрясают привычное представление о необратимой необходимости 8-часового сна. Оказывается, оптимальная продолжительность сна для большинства людей на самом деле не такая значительная. Исследователи установили, что некоторым людям достаточно и меньшего количества времени, чтобы восстановить свои силы и оставаться энергичными на протяжении дня.

Биологические часы каждого из нас способны регулировать наше время сна и бодрствования. Это называется циркадным ритмом, который стандартно следует примерно 24-часовому циклу, но у каждого человека он может немного отличаться. Некоторые люди функционируют на высшем уровне после 8-часового сна, но для других избыточное время сна может вызывать усталость и сонливость.

Ученые отмечают, что существует разнообразие факторов, влияющих на оптимальную продолжительность сна каждого человека. Возраст, физическая активность, образ жизни и даже генетические особенности играют важную роль в определении необходимого количества времени для полноценного отдыха.


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