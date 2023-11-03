 

Это отвратительно! Филипп Киркоров отведал за границей мерзкое блюдо

03.11.2023, 15:45, Разное
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56-летний советский и российский эстрадный певец, актер и композитор Филипп Киркоров накануне посетил презентацию нового клипа со своим участием. Молодая артистка Люся Чеботина сняла с поп-королем клип на свою новую песню “Псевдомодели”.

На светской сходке Филипп Киркоров пообщался с журналистами и поделился впечатлениями о поездке в Китай. Народный артист рассказал, что одним из самых ярких воспоминаний стало употребление в пищу необычного, а для многих и мерзкого блюда – тараканов.

Корреспондентам стало интересно, какие же насекомые на вкус. Отвечая любопытным журналистам, поп-король сморщился и изобразил недовольную гримасу. Он дал понять, что это было отвратительно.

Кстати, на презентацию клипа Люси Чеботиной Филипп Киркоров пришел не с пустыми руками. Исполнитель хита “Цвет настроения синий” преподнес для молодой артистки сувениры из Китая – зонт из рисовой бумаги, а так же веер.

Ранее “Дни.ру” писали, что отец артиста, 91-летний Бедрос Киркоров, пожаловался на здоровье. Врачи посчитали, что пожилому мужчине требуется лечение. Правда, он сам отдал предпочтение нетрадиционным методам и покинул клинику спустя 17 дней. Поклонники надеются, что Филипп Киркоров окажет своему отцу должное внимание и окружит его родственной заботой.


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